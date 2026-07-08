'माझ्या मुलाने चुकीचं केलं, जे हवं ते करा, त्याचा मृतदेह...,' बलात्कार आरोपीचा एन्काऊंटर केल्यानंतर आई स्पष्टच बोलली

पश्चिम बंगालच्या बारुईपूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी प्रभास मंडलचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या आईची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. त्यांनी आपल्या मुलाने केलेल्या गुन्ह्याचा निषेध नोंदवताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, आपल्या मुलाला त्याच्या गुन्ह्याची शिक्षा मिळाली आहे. तसंच आपण त्याचा मृतदेह स्विकारणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. प्रभास मंडलच्या आईने सांगितलं की, सकाळी दोन पोलीस कर्मचारी त्यांच्या घरी आले होते. त्यांनी सांगितलं की, तुमच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. त्यांनी तुम्हाला रुग्णालयात जायचं आहे का? असंही विचारलं. त्यावर त्यांनी पती आजारी असल्याने आपण रुग्णालयात जाऊ शकत नाही असं सांगितलं.
प्रभास मंडलच्या आईने सांगितलं आहे की, पोलिसांनी जे योग्य वाटेल ते करावं. आपल्याला काहीच त्रास किंवा आक्षेप नाही. माझ्या मुलाने योग्य काम केलं नाही. त्याने चूक केली होती आणि त्याला त्याची शिक्षा मिळाली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "मी माझ्या मुलाचा मृतदेह घेण्यासाठी जाणार नाही किंवा त्याला पुन्हा घरात घेणार नाही". ज्याने इतका मोठा गुन्हा केला असेल त्याच्यासाठी कोणतीही मागणी किंवा आवाहन करणार नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं.
प्रभास मंडलच्या आईने म्हटलं आहे की, त्यांच्या मुलाने केलेलं कृत्य चुकीचं होतं आणि कायद्याने त्याला शिक्षा दिली आहे; त्यामुळे त्यांची याबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. आपण त्याचा मृतदेह स्वीकारणार नाही, असंही त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. बारुईपूर येथील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला होता. चकमकीत आरोपी प्रभास मंडलचा मृत्यू झाल्यानंतर, त्याच्या आईचे हे विधान लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहे.
#WATCH | West Bengal: Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter.— ANI (@ANI) July 8, 2026
His mother says, "Two Policemen had come to my house. I had woken up just then. They told me that my son is dead, so would I like to go to the hospital. I told… pic.twitter.com/Xo01Hw7L4n
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणी पीडितेचा मृतदेह सापडला होता त्या सूर्यपूर येथे घटनाक्रमाचं नाट्य रुपांतर करण्यासाठी बारुईपूर पोलीस ठाण्यातील एक पथक आरोपी मंडल याला घेऊन मध्यरात्री 12.45 च्या सुमारास रवाना झालं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच मंडलने एका पोलीस कर्मचाऱ्याचं सरकारी शस्त्र हिसकावून घेतलं आणि पोलीस पथकाच्या दिशेने एक गोळी झाडत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर पोलिसांनी प्रत्युत्तर देत गोळीबार केला. या गोळीबारात मंडल जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं .