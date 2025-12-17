आईची माया अशीच असते! काच मानेत अडकली, रक्तबंबाळ अवस्थेतही जळत्या बसमधून दोन्ही मुलांना बाहेर फेकलं, स्वत: मात्र आगीत होरपळली

Yamuna Expresswar Crash: मथुरामधील यमुना एक्स्प्रेसवे-वर अनेक वाहनांची धडक झाल्याने लागलेल्या दुर्घटनेत जवळपास 13 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. धडक इतकी भीषण होती की, काही वाहनांनी पेट घेतला. दुर्घटनेनंर 42 वर्षीय पार्वती देवीदेखील बसच्या आतमध्ये अडकली होती. यावेळी तिच्यासोबत तिची दोन मुलंदेखील होती. आपला आणि मुलांचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्याकडे काही सेकंद होते. तिने यावेळी खि़डकी फोडली आणि आपल्या दोन्ही मुलांना बाहेर फेकलं. पण मुलांचा जीव वाचवताना तिला स्वत:ला वाचवता आलं आलं नाही. 'फुटलेल्या काचेचा तुकडा तिच्या मानेत अडकला,' असं तिचा मोठा मुलगा आकाश कुमारने सांगितलं.
बस आगीत होरपळण्याआधी 8 वर्षीय प्राची आणि 12 वर्षीय शनी यांनी आपल्या आईला पाहण्याची ही शेवटची वेळ होती. पार्वती सध्या बेपत्ता आहे. तिचा मृत्यू झाला असावा असा पोलिसांना संशय आहे. पण तिचा मृतदेह सापडलेला नाही.
या दुर्घटनेत 13 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला असून 90 जण जखमी झाले आहेत. मंगळवारी दाट धुक्यामुळे दृश्यमानत कमी झाल्याने 19 वाहनांनी एकमेकांना धडक दिली. पहाटे 3.40 वाजता हा अपघात झाला. दुर्घटनेनंतर किमान 10 वाहनं जळाली. जळालेले मृतदेह अशा स्थितीत आहेत की, त्यांची ओळख पटवणंही पोलिसांना जमत नाही आहे. पीडितांमध्ये पार्वती होती का? याचा शोध घेण्यासाठी डीएनएची मदत घेत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पार्वती आपल्या दोन मुलांसह उत्तर प्रदेशच्या हमीरपूर जिल्ह्यातून नोएडाला प्रवास करत होती. ती आपल्या पतीला भेटण्यासाठी जात होती. दुर्घटनेची माहिती मिळताच तिचा पती, मुलगा आणि दीराने घटनास्थळी धाव घेतली. यादरम्यान ते पार्वतीचा शोध घेत होते.
पार्वतीचा दीर गुलजारी याने सांगितलं की, आम्ही जिल्हा रुग्णालय आणि वृंदावन येथील एका रुग्णालयात जाऊन शोध घेतला, पण काहीच सापडलं नाही. "आम्ही एका जागेवरुन दुसऱ्या जागी धावत होतो. आम्ही पोस्टमॉर्टम हाऊसमध्ये जाऊनही पाहिलं. ती सापडेल असं वाटत होतं. या अपघाताने आमचं सर्व काही उद्ध्वस्त केलं आहे," असं तो सांगत होता.
पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मृतदेहाचा शोध घेण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. रावत यांनी आम्ही, ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती दिली आहे.