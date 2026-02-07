एका वर्षात 11,600 टक्के रिटर्न देणारा मल्टीबॅगर स्टॉक; 1 लाखाचे 1,17,00,000 रुपये झाले

Multibagger Stock: 2026 च्या सुरुवातीपासूनच शेअर बाजारात चढ-उतार सुरूच आहेत. सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीच्या स्थितीत आहेत. तथापि, काही शेअर्स बाजारातील घसरणीला तोंड देत आहेत आणि गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देत आहेत. असाच एक स्टॉक म्हणजे स्वदेशी इंडस्ट्रीज अँड लीजिंग लिमिटेड. अलिकडच्या काळात हा एक बहु-बॅगर स्टॉक असल्याचे सिद्ध झाले आहे , ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळात लाखपतींपासून करोडपती बनवले गेले आहे. या स्टॉकची किंमत सध्या 124 च्या आसपास आहे, जी पूर्वी 1 रुपया पेक्षा कमी होती.
स्वदेशी इंडस्ट्रीजचा स्टॉक एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ घसरत होता, परंतु काल, शुक्रवारी तो पुन्हा वाढला. बीएसई सेन्सेक्सवर हा स्टॉक 3.64 टक्केने वाढून 123.90 वर बंद झाला. सध्या तो 22 डिसेंबर 2025 रोजी सेट केलेल्या 134 च्या च्या 52 आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा कमी आहे. त्याची 52 आठवड्यांची नीचांकी किंमत 3.06 आहे, जी गेल्या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी होती.
एका वर्षात किती परतावा मिळाला?
स्वदेशी इंडस्ट्रीजने फक्त एका वर्षात गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे . एका वर्षापूर्वी त्याची किंमत सुमारे 3 रुपये होती. आता, त्याची किंमत सुमारे 124 रुपये झाली आहे. परिणामी, त्याचा एक वर्षाचा परतावा जवळजवळ 4,000 टक्केझाला आहे. जर तुम्ही एका वर्षापूर्वी त्यात 1 लाख गुंतवले असते, तर आज त्याचे मूल्य 40 लाखांपेक्षा जास्त झाले असते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला फक्त एका वर्षात तुमच्या 1 लाख गुंतवणुकीवर 39 लाखांचा नफा झाला असता.5 वर्षात करोडपती झाले
या शेअरने फक्त पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांना लाखपतींपासून करोडपती बनवले आहे. पाच वर्षांपूर्वी एका शेअरची किंमत 1.06 होती. आता तो सुमारे 124 वर व्यवहार करत आहे. हे एका वर्षात अंदाजे 11,600 टक्के परतावा दर्शवते. जर तुम्ही पाच वर्षांपूर्वी 1 लाख किमतीचे शेअर्स खरेदी केले असते, तर त्यांची किंमत आज अंदाजे 1.17 कोटी झाली असती. याचा अर्थ असा की 1 लाख आज 1 कोटींपेक्षा जास्त झाले असते.
स्वदेशी इंडस्ट्रीज अँड लीजिंग लिमिटेड हा कापडांशी संबंधित व्यवसाय आहे . ही कंपनी कापड आणि व्यापार विभागांद्वारे चालते. अधिकृत बीएसई वेबसाइटनुसार, कंपनीचे बाजार भांडवल 134.03 कोटी आहे.