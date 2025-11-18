IT सोडा 'हा' नविन कोर्स करा; 90 टक्के भारतीय कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट नोकरी मिळेल; कधीच कुणीच नोकरीवरुन काढणार नाही?

Cybersecurity Jobs : IT पदवीधर सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. जगभरात IT क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. मात्र, आता एका अशा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निघणार आहे. सायबर सुरक्षा संबधित कोर्स करणाऱ्यांसाठी या नोकऱ्या असणार आहेत. 90 टक्के कंपन्यांमध्ये डायरेक्ट नोकरी मिळणार आहे.
देशातील 90 टक्के कंपन्यांमध्ये पुढील वर्षभरात सायबरसुरक्षा पदसाठी भरती करणार आहेत. जर तुमच्याकडे या क्षेत्रात पदवी असेल, तर तुमचा रिज्युम तयार करा आणि नोकरीसाठी स्वतःला व्यावसायिकपणे सादर करण्याची तयारी करा. कंपन्या सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्यावसायिकांना नियुक्त करण्याचा विचार करत आहेत.
रुब्रिक झिरो लॅब्सच्या अहवालानुसार, जवळपास 90 टक्के भारतीय संस्था पुढील 12 महिन्यांत डिजिटल ओळख व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी समर्पित व्यावसायिकांना नियुक्त करण्याची योजना आखत आहेत. अहवालानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या वाढत्या वापरामुळे कंपन्यांमध्ये एआय-आधारित प्रणाली आणि एजंट्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे मानवी ओळखींसह मशीन आणि सॉफ्टवेअर ओळखींच्या संख्येतही झपाट्याने वाढ होत आहे.
अहवालानुसार, सायबर हल्ल्यांमुळे, CIOs आणि CISOs सारख्या कंपन्यांचे तांत्रिक नेते ओळख-संबंधित सायबर हल्ल्यांकडे अधिक लक्ष देत आहेत. तसेच हे रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची तयारी करत आहेत. 'आयडेंटिटी क्रायसिस: अंडरस्टँडिंग अँड बिल्डिंग रेझिलियन्स अगेन्स्ट आयडेंटिटी-ड्रिव्हन थ्रेट्स' शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की या परिस्थितीमुळे, मुख्य माहिती अधिकारी (CIOs) आणि मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी (CISOs) आता ओळख-संबंधित धोक्यांकडे आणि त्यावर मात करण्याच्या मार्गांवर त्वरित लक्ष देत आहेत. हा अहवाल वेकफिल्ड रिसर्चने 500 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांच्या 1,625 आयटी सुरक्षा अधिकाऱ्यांमधील या सर्वेक्षणाच्या आधारे तयार केला आहे.
देशात डिजिटायझेशन जसजसे पुढे जात आहे तसतसे त्याच्याशी संबंधित धोके देखील लक्षात येत आहेत. म्हणूनच सायबर सुरक्षा क्षेत्रात नोकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची मागणी देखील वाढत आहे. एका अंदाजानुसार, गेल्या वर्षभरात या क्षेत्रात अंदाजे 3.5 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. ही मागणी इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा वेगाने वाढत आहे. कंपन्या केवळ भरतीसाठीच नव्हे तर त्यांच्या कुशल व्यावसायिकांना टिकवून ठेवण्यासाठी चांगले पगार आणि फायदे देतात.
सायबर सुरक्षा आता विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिकवली जाते. बी.टेक सारख्या मागणी असलेल्या पदवी देखील आता सायबर सुरक्षा पर्याय म्हणून देत आहेत. सायबर सुरक्षेत बी.टेक पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षा विश्लेषक, नैतिक हॅकर, पेनिट्रेशन टेस्टर आणि माहिती सुरक्षा व्यवस्थापक यासारख्या भूमिकांसाठी नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, तुम्ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये सायबर सुरक्षा नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकता. सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांना इस्रो आणि डीआरडीओ सारख्या संस्थांमध्येही करिअरच्या संधी मिळतात.