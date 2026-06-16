/हनिमूनला गेलेल्या तरुणीचा लघवी आणि रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह; अंगावर नव्हता एकही कपडा, पती हादरला

Crime News: उत्तराखंडमधील मसुरी येथे हमिनूनसाठी आलेल्या 27 वर्षीय नववधूचा मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तरुणी दिल्लीत आयटी क्षेत्रात कार्यरत होती. एका होमस्टेमध्ये मृतदेह आढळून आला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या महिलेची ओळख पी. राधा गायत्री अशी पटली असून, ती गुरुग्राममधील एका आयटी कंपनीत कामाला होती. दिल्लीतील किडवाई नगर ईस्ट येथे ती वास्तव्यास होती.
पी राधा गायत्री आपला पती सौम्य श्रीचरण याच्यासोबत होमस्टेसाठी आली होती. सौम्य देखील आयटी (IT) क्षेत्रातच आहे. तो पुण्यात काम करतो. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीहून ऋषिकेशला प्रवास केल्यानंतर, गायत्री आणि तिचा पती 14 जूनच्या रात्री उशिरा टिपरीधार (किंवा 'टिपरी धर') येथील 'कियाना होमस्टे'वर पोहोचले होते.
रात्री 11.30 वाजता त्यांनी 'ब्लिस' नावाच्या रुममध्ये चेक-इन केलं. पतीच्या माहितीनुसार, दोघांनाही रात्री मद्यपान केलं आणि 3.30 च्या सुमारास झोपी गेले. जेव्हा तो सकाळी उठला तेव्हा पत्नी लघवी आणि रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तिच्या अंगावर कपडे नव्हते तसंच ती काहीच हालचाल करत नव्हती. तिच्या नाकातून रक्त येत होतं. पोलिसांना सोमवारी सकाळी होमस्टेमधील एक महिला मृतावस्थेत आढळल्याचा फोन आला. यानंतर पोलिसांनी रुग्णवाहिकेसह तात्काळ घटनास्थळ गाठलं.
रुग्णवाहिकेसोबत असलेल्या फार्मासिस्टने तिची तपासणी केली आणि घटनास्थळीच तिला मृत घोषित केलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या महिलेचा मृतदेह जमिनीवर विवस्त्र अवस्थेत आढळला. बेडशीटवर रक्ताचे डाग दिसून आले. खोलीतून मद्याच्या दोन रिकाम्या बाटल्या आणि खाद्यपदार्थ सापडले.
या जोडप्याचा विवाह 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाला होता. गायत्री आणि श्रीचरण हे दोघेही मूळचे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथील आहेत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी डेहराडूनमधील कोरोनेशन रुग्णालयात पाठवण्यात आला. शवविच्छेदन डॉक्टरांच्या समितीमार्फत केले जावे आणि त्याचे चित्रीकरण केले जावे, अशी विनंती पोलिसांनी केली आहे.