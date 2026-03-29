IndiGo चे विमान दोन वेळा उडवावे लागले; लँडिंगआधी 500 फूट उंचीवर विमानात प्रवाशाचे धक्कादायक कृत्य

Man Tried To Open Emergency Gate Of Indigo Flight Mid Air Before Landing : IndiGo च्या विमानात खळबळजनक प्रकार घडला आहे. शनिवारी रात्री उशिरा बंगळूरुहून आलेले इंडिगोचे विमान वाराणसीमध्ये उतरत असताना एका तरुणाने आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. त्या तरुणाच्या या कृत्यामुळे इतर प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला. त्या तरुणाच्या कृत्यामुळे विमान पुन्हा हवेत घेऊन खाली उतरवावे लागले.
विमान जमिनीपासून फक्त 500 फूट उंचीवर होते. विमान लँड होणार इतक्यात एका प्रवाशाने एअरलाइनच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या आणि सीआयएसएफच्या ताब्यात देण्यात आले. यानंतर, त्या तरुणाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला. मोहम्मद अदनान असे या तरुणाचे नाव आहे. मोहम्मद हा मऊ येथील रहिवासी आहे. इंडिगोचे विमान 6E-185 शनिवारी रात्री सुमारे ८:१५ वाजता बंगळूरुहून वाराणसीसाठी रवाना झाले. या विमानात उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्ह्यातील दक्षिण टोला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी मोहम्मद अदनान प्रवास करत होता. विमान उड्डाणानंतर अवघ्या 15 मिनिटांतच, त्या तरुणाने प्रथम आपत्कालीन दरवाजाशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विमान कर्मचाऱ्यांनी त्याला शांत केले. त्यानंतर तो आपल्या जागेवर बसून राहिला.
रात्री सुमारे 10:20 वाजता विमान वाराणसी विमानतळावर उतरणार असताना, अदनानने पुन्हा आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या दरवाजाचे बटण दाबण्याचा प्रयत्न केला. विमानातील एका कर्मचाऱ्याने वैमानिकाला सावध केले. प्रसंगावधान दाखवत, वैमानिकाने विमान पुन्हा हवेत उडवले. रात्री सुमारे 10:35 वाजता विमान पुन्हा सुरक्षितपणे उतरले.
दरम्यान, अटक करण्यात आलेला आरोपी मोहम्मद अदनान याची चौकशी केली असता, त्याने हे का केले हे आपल्याला माहीत नसल्याचे सांगितले. त्याच्यावर भूत संचारले होते आणि भूतानेच त्याला हे करायला लावले होते. त्या भूताने त्याला गेट उघडायला सांगितले होते. तो गोव्याच्या सहलीवर गेला होता आणि तिथून परत येत होता, असे त्याने सांगितले. चौकशीदरम्यान, त्याने कबूल केले की बटणाने विमानाचा दरवाजा उघडता येतो हे त्याला माहीत नव्हते. पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.