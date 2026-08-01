/ITR फाइल करुन काही दिवसात कमावले 12 लाख रुपये; CA ची हैराण करणारी कमाई; पोस्ट व्हायरल

आयकर परतावा (ITR) दाखल करण्याचा हंगाम येतो तेव्हा चार्टर्ड अकाऊंटची (CA) मागणी वाढते. या दिवसांमध्ये CA सर्वात जास्त व्यग्र असतात. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पुण्यातील एका चार्टर्ड अकाउंटंटने (CA) आयटीआर भरण्याच्या मुख्य हंगामात अवघ्या काही दिवसांत 12 लाख रुपये कमावले आहेत. या दाव्यामुळे इंटरनेटवर चर्चा सुरू झाली आहे.
एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका युजरने दावा केला आहे की, पुण्यातील एका चार्टर्ड अकाउंटंटने (CA) इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुख्य हंगामात मोठी कमाई केली. या पोस्टनुसार, संबंधित CA ने केवळ काही दिवसांत फीच्या स्वरूपात सुमारे 12 लाख रुपये कमावले आहेत. हे उत्पन्न पूर्णपणे ITR भरण्याच्या कामातून मिळाले होते. हा दावा अद्याप अधिकृतपणे पडताळला गेलेला नसला, तरी या पोस्टने लोकांचे लक्ष नक्कीच वेधून घेतले आहे.
दरवर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरीस लाखो लोक त्यांचे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतात. करविषयक नियमांची पूर्ण माहिती नसल्यामुळे अनेकजण CA ची मदत घेतात. जर एखाद्या CA कडे शेकडो किंवा हजारो ग्राहक असतील आणि ते प्रत्येक रिटर्नसाठी फी आकारत असतील, तर ते अत्यंत कमी कालावधीत चांगली कमाई करू शकतात.
जर, एखादा चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) ITR भरण्यासाठी 1000 ते 2000 रुपये शुल्क आकारत असेल आणि त्याच्याकडे शेकडो ग्राहक असतील तर लाखो रुपये कमावू शकतो. म्हणूनच, कर व्यावसायिकांसाठी ITR भरण्याचा हंगाम हा अत्यंत व्यस्त काळ मानला जातो.
Friend of mine in Pune is a CA who helps people in his network file their ITRs.— Paritsh Sharrma (Paritosh) (@Paritolkks) July 30, 2026
He started just three years ago. Today, he has around 400 clients.
He charges ₹3,000 per client during the ITR season, making around ₹12 lakh in just a few days. He has even hired two interns to…
पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. CA बनण्यासाठी अनेक वर्षांचा अभ्यास आणि कठीण परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते; त्यामुळे, एखाद्याने आपल्या मेहनतीतून चांगले उत्पन्न मिळवले तर त्यात नवल वाटण्यासारखं काहीच नाही असं एका युजरने म्हटलं आहे. CA साठी ITR चा हंगाम म्हणजे दिवाळीच असते असंही काहींनी मजेच्या अंदाजात म्हटलं आहे. तर काहींनी अखेरच्या क्षणापर्यंत न थांबता ITR लवकर भरा जेणेकरुन CA वर ताण येणार नाही असा सल्ला दिला आहे.
कर तज्ज्ञांच्या मते, सर्वच चार्टर्ड अकाउंटंट्स इतके भरमसाठ उत्पन्न मिळवतात असे नाही. उत्पन्न हे पूर्णपणे ग्राहकांची संख्या, आकारले जाणारे शुल्क आणि पुरवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कर-सेवा यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते. मोठ्या शहरांमधील अनुभवी CAs कडे अनेकदा ग्राहकांची मोठी संख्या असते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न अधिक असू शकते.
वेळेवर इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरल्याने विलंब शुल्क (late fees), व्याजाचा बोजा आणि इतर गुंतागुंत टाळण्यास मदत होते. शिवाय, बँक कर्ज मिळवणे, व्हिसा घेणे आणि विविध आर्थिक बाबी हाताळणे यांसारख्या प्रक्रियांसाठी अनेकदा ITR च्या नोंदींची आवश्यकता असते. त्यामुळे, शेवटच्या क्षणाची वाट पाहण्याऐवजी वेळेआधीच रिटर्न भरणे हिताचे ठरते.