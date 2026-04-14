English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 2 वर्ष कंपनीत काम करुनही फक्त 9 रुपयांची पगारवाढ, IT कर्मचाऱ्याची पोस्ट व्हायरल; मला वाटतंय मी अडकलोय

2 वर्ष कंपनीत काम करुनही फक्त 9 रुपयांची पगारवाढ, IT कर्मचाऱ्याची पोस्ट व्हायरल; 'मला वाटतंय मी अडकलोय'

9 Rs Salary Hike: सध्याचा हंगाम पगारवाढीचा असून, सर्व कर्मचारी आपल्याला किती पगारवाढ मिळणार याकडे डोळे लावून बसले आहेत. यादरम्यान एका तरुण कर्मचाऱ्याची पोस्ट व्हायरल झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 14, 2026, 03:13 PM IST
2 वर्ष कंपनीत काम करुनही फक्त 9 रुपयांची पगारवाढ, IT कर्मचाऱ्याची पोस्ट व्हायरल; 'मला वाटतंय मी अडकलोय'
प्रातिनिधक फोटो - Freepik

9 Rs Salary Hike: पगारवाढीचे दिवस जवळ आले की सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मनात वेगवेगळ्या शंका निर्माण होतात. कंपनी नेमकी किती पगारवाढ देईल याबाबत अंदाज लावले जातात. आता हा अंदाज लावताना कोणताही कर्मचारी आपल्याला 9 रुपयांची पगारवाढ मिळेल असा स्वप्नातही विचार करणार नाही. मात्र दिल्लीमधील एका आयटी कर्मचाऱ्याला खरंच 9 रुपयांची पगारवाढ मिळाली आहे. MNC म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या तरुणाने यानंतर आपला संताप, त्रस्तता व्यक्त केली आहे. पोस्टच्या माध्यमातून त्याने आपल्या भावनांना वाट मोकळी असून, आपल्याला गुलाम असल्यासारखं वाटत आहे असं म्हटलं आहे. ऑफिसला जाणं, क्लायंटला भेटायला जाणं आणि प्रवासाचा खर्चही मिळत नाही हे सर्व करणं एखाद्या गुलामासारखं असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, मुख्य संकुलाकडे जाणाऱ्या शटलसाठी 'प्रवास शुल्क' या नावाने प्रत्यक्षात बऱ्याच मोठ्या रकमेची कपात केली जात असल्याचं सांगितलं आहे.

"मला सध्या आपण एखाद्या खोल खड्ड्यात अडकल्यासारखं वाटत आहे," असं त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. "मे 2024 मध्ये, मी दिल्ली-एनसीआर (भारत) येथील एका अत्यंत नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत (MNC) सहा महिन्यांसाठी इंटर्न म्हणून रुजू झालो; त्यानंतर मला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून बढती दिली," अशी माहिती त्याने पोस्टमधून दिली आहे.

पुढे त्याने सांगितलं की, "मी वर्षाला 4.25 लाख पॅकेजवर रुजू झालो. हातात मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी पगार येत होता. आता 2026 साल सुरू आहे. मला या कंपनीत दोन वर्षांचा 'बॉन्ड' पूर्ण करणे किंवा 1.5 लाख रुपयांची रक्कम भरणं यांपैकी एकाची निवड करावी लागली; आणि हे केल्यानंतरही, मला ६ महिन्यांचा 'नोटिस पिरियड' पूर्ण करणे अनिवार्य होते. मला या कंपनीत रुजू होणे भाग पडले, कारण माझ्याकडे इतर कोणताही पर्याय उरला नव्हता. त्या वेळी बाजारातील परिस्थिती (market) अत्यंत मंदीत होती आणि मी नुकताच महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झालो होतो".

माझ्या कंपनीने मागच्या वर्षी मला 9 रुपयांची पगारवाढ दिली होती. यावर्षी तर त्यांना ते 9 रुपयेही द्यावेसे वाटले नाहीत असं त्याने सांगितलं आहे. 

"मी गेल्या दोन वर्षांपासून त्याच पगारावर काम करत आहे. जेव्हा मी या प्रोजेक्टमधून मला बाहेर काढावं अशी विनंती केली, तेव्हा त्यांनी माझी ग्रेड वाढवून दिली. माझी खरी अडचण ही आहे की—कामाच्या ठिकाणी मला पैसे किंवा वर्तवणुकीबाबत योग्य वागणूक मिळत नसली तरी मी माझ्या कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करू शकत नाही," असंही त्याने लिहिलं आहे.

ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी यावर आपलं मत मांडलं आहे. तू स्वत:ला फार कमी लेखत आहे. तू सोडलंस तर दुसरं कोणीतरी कमी पगारावर जॉइन होईल असं तुला वाटत आहे असं एकाने म्हटलं आहे. 

"तुमच्या करिअरसाठी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कौशल्ये विकसित करा, तुमच्या कौशल्यांच्या आधारावर तुमचे मूल्यमापन केले जाईल. जर तुम्ही योग्य गोष्टी शिकलात, तर तुम्हाला तुमच्या योग्यतेनुसार पगार आणि कामाचे वातावरण मिळेल," असं एकाने म्हटलं आहे.

तुम्हाला काय वाटतं? या तरुणाने काय केलं पाहिजे?

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
viral newsIT sector

