EVM ची मतं मोजली आणि हरलेला उमेदवार पुन्हा जिंकला

हरियाणामध्ये झालेल्या सरपंच निवडणुकीबाबत एक मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या EVM आणि इतर नोंदी मागवल्या आणि त्यांची रजिस्ट्रारच्या देखरेखीखाली मतमोजणी केली. आणि यानंतर हरियाणामधल्या पानिपत बुआना लाखू गावातला सरपंच बदलण्यात आला. नेमकं हे प्रकरण काय आहे, पाहुयात.
मतांची चोरी आणि ईव्हीएमवरून राहुल गांधींनी आरोपांची राळ उडवली आहे. अशातच पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयासमोर ईव्हीएमची मतमोजणी करण्यात आली आहे. हरियाणामधल्या पानिपत बुआना लाखू गावातला सरपंच बदलला आहे. ज्या सरपंचाला विजयी घोषित करण्यात आलं होतं, त्याला आता पराभवाचा धक्का बसला आहे. तर जो सरपंच हरला होता, तो जिंकला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण तब्बल दोन वर्षांपूर्वीचं आहे. हरियाणातल्या पानिपतमधल्या बुआना लाखू गावात 2 नोव्हेंबर 2022 ला सरपंचपदाची निवडणूक झाली होती. ही निवडणूक ईव्हीएमवर घेण्यात आली. त्याच निवडणूकीचा निकाल आता बदललाय.
- मोहीतकुमार आणि कुलदीप या दोन उमेदवारांमध्ये ही लढत झाली होती
- या निवडणुकीत सुरुवातीला मोहितकुमारला विजयी घोषित करण्यात आलं होतं
- मात्र उमेदवारांच्या मतांची अदलाबदली झाल्याचं सांगत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा निकाल बदलला आणि कुलदीपला 51 मतांनी विजयी घोषित केलं
- मोहितकुमारनं या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं
- पुढच्या दहा दिवसांमध्ये हायकोर्टानं सरपंचपदाच्या निवडणुकीच्या निकालाला स्थगिती दिली होती
- मात्र फेरमतमोजणीची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली होती
- मोहितनं हार मानली नाही त्याने या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं
- कुलदीपला 1 हजार तर मोहितला 1051 मतं मिळाली
- सुप्रीम कोर्टानं मोहितला विजयी घोषित केलं.
आता यावरून विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा भाजपला लक्ष्य केलं आहे. खासदार संजय राऊतांनी यावरून थेट मोदींना टोला लगावला. ईव्हीएम आणि व्होटचोरीवरून काँग्रेससह विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरलं आहे. अशातच हरियाणातील या घटनेनं विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालं आहे.