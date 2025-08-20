मध्यरात्री आई काकांसोबत बेडवर...; 8 वर्षाच्या मुलाने पोलिसांना सांगितला सगळा घटनाक्रम; 'मी विचारलं तुम्ही बाबांना...'

राजस्थानच्या अलवरमध्ये एका व्यक्तीचा निळ्या ड्रमात सडलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडला होता. पीडिताच्या पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने त्याची हत्या केली होती. याप्रकऱणी आता त्यांचा 8 वर्षांचा मुलगाच मुख्य साक्षीदार झाला आहे. या निळ्या ड्रमाचा वापर पाणी भरण्यासाठी केला जात होता. मात्र मी त्यात आरोपींना वडिलांचा मृतदेह टाकताना पाहिलं अशी माहिती त्याने पोलिसांना दिली आहे. पीडित हंसराजचा मोठा मुलगा हर्षल याने एनडीटीव्हीशी बोलताना हत्येआधी घऱात नेमक्या काय घटना घडल्या होत्या याचाही खुलासा केला आहे.
"माझे वडील, आई आणि काका (घरमालकाचा मुलगा) एकत्र मद्यपान करत होते. माझ्या आईने थोडेच पेग घेतले होते. पण माझ्या वडिलांची हत्या करणाऱ्या काकांनी खूप दारु प्यायली होती. माझे वडीलही खूप प्यायले होते. यानंतर त्यांनी आईला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. काकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. पण वडिलांना त्यांना सांगितलं की, जर तू वाचवण्याचा प्रयत्ने केलास तर तुलाही मारुन टाकेन," असं 8 वर्षाच्या चिमुरड्याने सांगितलं आहे.
पुढे त्याने सांगितलं की, "यानंतर काकांनी वडिलांवर हल्ला केली. यानंतर आईने त्यांना झोपायला जाण्यास सांगितलं. मी जेव्हा झोपेतून उठलो तेव्हा वडिलांनी बेडवर पाहिलं आणि पुन्हा झोपायला गेलो. पण पुन्हा जेव्हा मला जाग आली तेव्हा काका आणि आईला पाहिलं. घरमालकाने माझ्या वडिलांबद्दल विचारायला सुरुवात केली आणि पोलिसांकडे जाण्याची धमकी दिली, त्यामुळे काका घाबरले आणि आम्हाला वीटभट्टीवर घेऊन गेले".
"पण वीटभट्टी मालकाने पोलिसांना फोन केला आणि ते आम्हाला घेऊन गेले," असंही त्याने सांगितलं. "पाणी भरण्यासाठी ड्रमचा वापर केला जात होता. त्यांनी त्यातील पाणी बाहेर काढलं आणि त्यात बाबांचा मृतदेह भरला. नंतर हा ड्रम त्यांनी किचनमध्ये ठेवला. मी त्यांना तुम्ही असं का करता विचारलं तर त्यांनी वडील वारले आहेत असं सांगितलं," असा खुलासा चिमुरड्याने केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा हंसराज खूप दारु प्यायला तेव्हा आरोपीने उशीने गळा दाबला. हर्षलने असंही सांगितलं की, त्याचे वडील तिच्या आईला मारहाण करायचे आणि तिला वारंवार सिगारेटचे चटके द्यायचे. त्याने आरोप केला की त्याचे वडील ब्लेडने त्याचा गळा कापण्याचा प्रयत्न करायचे.
"ते आईला वारंवार मारहाण करायचे. ते तिला बिडीने (सिगारेटने) चटके द्यायचे. ते मलाही मारहाण करायचे. खरं तर, १५ ऑगस्ट रोजी त्याने माझ्या मानेवर ब्लेडने वार केला," असं त्याने सांगितलं. पोलीस सूत्रांनुसार, 15 ऑगस्ट रोजी हत्या करण्यात आली आहे.
हंसराजचा मृतदेह भाड्याच्या घराच्या पहिल्या मजल्यावर आढळला. त्याच्या घरमालकाला ड्रममधून दुर्गंधी येत असल्याचं जाणवलं आणि तिने पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन सीलबंद निळा ड्रम उघडला, ज्यामध्ये हंसराजचा कुजलेला मृतदेह होता. पोलिसांनी सांगितलं की हंसराजची पत्नी सुनीता आणि तिच्या प्रियकराने प्रथम त्याची हत्या केली आणि नंतर मृतदेह वितळवण्यासाठी ड्रममध्ये मीठ टाकले.
हंसराज अलवर येथील एका वीटभट्टीवर काम करायचा. त्याने काही महिन्यांपूर्वी भाड्याने खोली घेतली होती. हत्येनंतर त्याची पत्नी, तीन मुलं (8 वर्षांचा हर्षल आणि त्याची 3 वर्षांची आणि 6 महिन्यांच्या बहिणी) आणि घरमालकाचा मुलगा बेपत्ता होते.
माहिती मिळाल्यानंतर, पोलिसांनी त्यांना घटनास्थळापासून 50 किमी अंतरावर असलेल्या एका वीटभट्टीवरून अटक केली. पीडितेच्या पत्नीचे कथितपणे घरमालकाचा मुलगा जितेंद्र शर्मासोबत प्रेमसंबंध होते. ते कामासाठी भट्टीवर गेले होते. शर्माच्या पत्नीचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सुनीता आणि जितेंद्र शर्मा गेल्या चार महिन्यांपासून प्रेमसंबंधात होते. हंसराजला काही काळापूर्वी हे कळले होते. त्यानंतर तो दररोज सुनीतासोबत भांडत असे. रोजच्या भांडणांमुळे अस्वस्थ होऊन सुनीता आणि जितेंद्र यांनी हंसराजला रस्त्यावरून हाकलून लावण्याची योजना आखली. वीटभट्टी मालकाकडून मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी त्यांना अटक केली.
मुलांना त्यांच्या आजी-आजोबांकडे सोपवलं जाणार आहे. हर्षलने एनडीटीव्हीला सांगितलं की, "काका जितेंद्र शर्मा त्यांना मदत करायचे", ज्यामुळे त्याच्या पालकांमध्ये वारंवार भांडणे व्हायची. मला त्यांनी शाळेत प्रवेश दिला. काकांनी मला शाळेत प्रवेश दिल्याचा वडिलांना राग आला आणि त्यांनी माझ्या आईला मारहाण करायला सुरुवात केली. मग, काका माझ्या आईला वाचवण्यासाठी आले," असं तो म्हणाला आहे.
FAQ
१) राजस्थानमधील निळ्या ड्रम खून प्रकरण काय आहे?
राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील खैरथल-तिजारा येथील किशनगढ़बास येथे हंसराज उर्फ सूरज नावाच्या व्यक्तीचा मृतदेह एका निळ्या ड्रममध्ये सापडला. त्याची पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता आणि तिचा प्रियकर जितेंद्र शर्मा यांनी त्याची हत्या केल्याचा आरोप आहे. हा मृतदेह १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी छतावरील ड्रममध्ये आढळला.
२) खून कधी आणि कसा झाला?
हंसराजची हत्या १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी झाली. त्याच्या पत्नी सुनीता आणि तिचा प्रियकर जितेंद्र यांनी शराब पार्टीनंतर त्याचा गळा दाबून किंवा धारदार शस्त्राने गळा कापून खून केला. त्यानंतर त्यांनी शव निळ्या ड्रममध्ये ठेवले आणि सडण्यासाठी त्यावर मीठ टाकले.
३) खुनाचे कारण काय होते?
प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की सुनीता आणि जितेंद्र यांच्यात अवैध संबंध होते. त्यांनी हंसराजचा खून करून त्यांचे नाते लपविण्याचा आणि एकत्र राहण्याचा प्रयत्न केला. हंसराजच्या दारूच्या व्यसनामुळे आणि सुनीताला मारहाण करण्यामुळेही हा खून झाल्याचा संशय आहे