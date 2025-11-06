सातवीतील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार! Instagram Friend ने केला घात, रुममध्ये बंद करुन दोन दिवस आळीपाळीने...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 6, 2025, 04:23 PM IST
सातवीतील विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका हॉटेलच्या खोलीत बंद करून दोन दिवस मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मुलगी आपल्या इंस्टाग्रामवरील मित्राला भेटण्यासाठी गेली होती. मात्र ही भेट आपल्या आयुष्यातील काळा दिवस ठरेल याची तिला अजिबात कल्पना नव्हती. लखनऊत ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून दोन आरोपींना अटक केली आहे. अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवणारा मुख्य आरोपी फरार आहे.

मुलीच्या आईने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलगी इंस्टाग्रामवर विमल यादव नावाच्या एका पुरूषाशी संपर्क साधत होती. ते आधी फोनवरु चॅटिंग करत होते आणि नंतर फोनवरुन बोलू लागले.

२ नोव्हेंबर रोजी विमलने अल्पवयीन मुलीला भेटायला सांगितलं. भेटीच्या ठिकाणी पोहोचली असता तिला विमल तिला त्याचे इतर दोन मित्र पियुष मिश्रा आणि शुभम शुक्ला यांच्यासह उपस्थित असल्याचं आढळलं. ते एका स्कॉर्पिओ एसयूव्हीमध्ये होते आणि विमलने मुलीला जॉयरायडसाठी गाडीत बसण्यास सांगितलं. ती एसयूव्हीमध्ये बसल्यानंतर, ते दोघे आयआयएम रोडवर गेले आणि हॉटेलच्या खोलीत तिला घेऊन गेले.

तक्रारीनुसार, आरोपीने मुलीचा फोन काढून घेतला आणि तिला हॉटेलच्या खोलीत कोंडून ठेवले. तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार करण्यात आला. दोन दिवसांनंतर, आरोपीने मुलीला तिच्या घराजवळ सोडले आणि पळून गेला.

मुलीच्या आईने सांगितलं की, मी कुठे होतील असं विचारलं असता ती रडू लागली. तिला प्रचंड मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. अल्पवयीन मुलीने तिच्या आईला सांगितलं की, लैंगिक अत्याचाराला विरोध केला असता आरोपीने तिला मारहाण केली. आरोपीने मारहाणीचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकीही दिली, असं मुलीच्या आईने तक्रारीत म्हटलं आहे.

पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पियुष आणि शुभमला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि पोलिस मुख्य आरोपीचा शोध घेत आहेत.

पोलिसांनी सांगितलं की, मुलीच्या आईने काल सरोजिनी नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. "आम्ही संबंधित कलमांखाली तक्रार नोंदवली आहे आणि पियुष आणि शुभम या दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. पुढील कारवाई सुरू आहे," असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

