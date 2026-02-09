वर्गातच झाडल्या गोळ्या! मुलीची हत्या केल्यानंतर तरुणाने स्वत:लाही केलं ठार; 3 सेकंदात भयानक प्रकार

Punja Classroom Horror: वर्गातच विद्यार्थ्याने तरुणीची गोळ्या घालून हत्या केली असून, त्यानंतर स्वत:वर गोळी झाडत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. सोमवारी सकाळी पंजाबच्या तरनतारन जिल्ह्यात हा प्रकार घडला आहे. पहिल्या वर्षाच्या लॉ च्या विद्यार्थ्याने आपल्या वर्गमैत्रिणीची हत्या करून त्याच बंदुकीने स्वतःवर गोळी झाडली. त्याची वर्गमैत्रीण जागीच मरण पावली, तर आरोपीला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
या दोघांची ओळख नौशेरा पन्नुआन येथील रहिवासी संदीप कौर आणि आरोपी, जालंधर जिल्ह्यातील मल्लियां गावाचा रहिवासी प्रिन्स राज अशी झाली आहे.
सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहे त्यानुसार, प्रिन्स राज सकाळी 9.15 च्या सुमारास वर्गात आला आणि संदीप कौरच्या जवळून गेला. राजने तिच्या बोलण्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, त्यानंतर ती वर्गाबाहेर गेली. राज तिच्या मागे गेला. यावेळी एका वर्गमैत्रिणीने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. तिची ओळख अद्याप पटलेली नाही.
A student killed himself after killing classmate, psycho traits.
Video is from Tarantaran, Punjab.
Look from 0:58 seconds
— Pahadi Voice (@HimalayanRoars) February 9, 2026
व्हिडिओमध्ये पुढे, ची वर्गमैत्रीण हसताना आणि राज व कौरला वर्गाच्या मागच्या बाजूला घेऊन जाताना दिसत आहे. त्या दोघीजणी शेवटच्या बाकावर बसतात, तर राज त्यांच्यासमोर बसतो. राज उठल्यावर कौरही उभी राहताना दिसते. तेव्हा राज आपल्या बॅगेतून पिस्तूल काढतो, मागे वळतो आणि कौरच्या डोक्यात गोळी झाडतो. त्यानंतर राज तीन पावले पुढे जातो आणि स्वतःच्या डोक्यात गोळी झाडून घेतो.
अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे मध्यस्थी करणाऱ्या विद्यार्थिनीला धक्का बसले. ती धावत जाऊन कौरला तपासते आणि नंतर वर्गातील इतरांसोबत धावते.
पोलिसांनी राजने कौरची हत्या का केली, हे अद्याप स्पष्ट झालं नसल्याचं सांगितलं आहे. तपास सुरू आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, दोघेही तरन तारनमधील उस्मा गावात असलेल्या एका विधी महाविद्यालयाचे प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी होते. गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे. अधिक माहिती मिळवली जात आहे.