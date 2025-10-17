'तुला iPill हवीये का?', इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये पुरुषांच्या शौचालयात बलात्कार, विद्यार्थिनीला फरफटत नेऊन अत्याचार

बंगळुरूमध्ये एका खासगी इंजिनिअरिंग संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थिनीवर बलात्कार करण्यात आल्याची धख्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपी विद्यार्थ्याने पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये आपल्या मैत्रिणीवर बलात्कार केला. याप्रकरणी आरोपी 21 वर्षीय इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. जीवन गौडा असं आरोपीचं नाव असून तो सहाव्या सेमिस्टरचा विद्यार्थी होती. बुधवारी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
ही कथित घटना 10 ऑक्टोबर रोजी घडली होती. पीडितेने पाच दिवसांनी 15 ऑक्टोबर रोजी तक्रार दाखल केली होती. पीडित विद्यार्थिनी त्याच महाविद्यालयात सातव्या सत्रातील विद्यार्थिनी आहे. एफआयआरनुसार, भारतीय न्याय संहिताच्या (बीएनएस) कलम 64 (बलात्काराची शिक्षा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी आणि आरोपी एकमेकांना ओळखत होते. दोघेही वर्गमित्र होते. पण बॅकलॉगमुळे गौडा मागे पडला होता. घटनेच्या दिवशी, पीडित मुलगी काही सामान घेण्यासाठी गौडाला भेटली होती.
लंच ब्रेकदरम्यान गौडाने तिला अनेक वेळा फोन करून सातव्या मजल्यावरील आर्किटेक्चर ब्लॉकजवळ भेटण्यास सांगितलं. ती आल्यावर त्याने तिला जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न कलेा. ती लिफ्टने निघून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, तो तिच्या मागे सहाव्या मजल्यावर गेला. त्याने तिला पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये ओढलं आणि लैंगिक अत्याचार केले असा आरोप आहे.
एफआयआरनुसार, गौडाने वॉशरुमचा दरवाजा बंद केला आणि अत्याचार करताना सतत वाजणारा तिचा फोनही हिसकावून घेतला. दुपारी 1.30 ते 1.50 दरम्यान हे अत्याचार सुरु होते. घटनेनंतर, पीडितेने तिच्या दोन मैत्रिणींना ही गोष्ट सांगितली. एफआयआरमध्ये असंही नमूद केले आहे की गौडाने नंतर तिला फोन करून तुला "पिलची गरज आहे का" अशी विचारणाही केली.
पोलिसांनी सांगितलं की सुरुवातीला प्रचंड घाबरली असल्याने तरुणीने तक्रार केली नव्हती. नंतर तिने तिच्या पालकांना माहिती दिली, ज्यांनी तिच्यासोबत हनुमंतनगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुरुवाची गुन्ह्याचं नाट्य रुपांतर केलं.
अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की घटना घडलेल्या मजल्यावर कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले नाहीत, ज्यामुळे पुरावे गोळा करण्यात अडचण येऊ शकते. तथापि, फॉरेन्सिक आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. या घटनेमुळे तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, विशेषतः विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) कर्नाटकातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली परिस्थिती म्हणून सत्ताधारी काँग्रेस सरकारवर टीका केली आहे.
