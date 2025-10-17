English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुला iPill हवीये का?', इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये पुरुषांच्या शौचालयात बलात्कार, विद्यार्थिनीला फरफटत नेऊन अत्याचार

जीवन गौडा असं आरोपी विद्यार्थ्याचं नाव असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 17, 2025, 11:01 AM IST
बंगळुरूमध्ये एका खासगी इंजिनिअरिंग संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थिनीवर बलात्कार करण्यात आल्याची धख्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपी विद्यार्थ्याने पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये आपल्या मैत्रिणीवर बलात्कार केला. याप्रकरणी आरोपी 21 वर्षीय इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. जीवन गौडा असं आरोपीचं नाव असून तो सहाव्या सेमिस्टरचा विद्यार्थी होती. बुधवारी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

ही कथित घटना 10 ऑक्टोबर रोजी घडली होती. पीडितेने पाच दिवसांनी 15 ऑक्टोबर रोजी तक्रार दाखल केली होती. पीडित विद्यार्थिनी त्याच महाविद्यालयात सातव्या सत्रातील विद्यार्थिनी आहे. एफआयआरनुसार, भारतीय न्याय संहिताच्या (बीएनएस) कलम 64 (बलात्काराची शिक्षा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी आणि आरोपी एकमेकांना ओळखत होते. दोघेही वर्गमित्र होते. पण बॅकलॉगमुळे गौडा मागे पडला होता. घटनेच्या दिवशी, पीडित मुलगी काही सामान घेण्यासाठी गौडाला भेटली होती.

लंच ब्रेकदरम्यान गौडाने तिला अनेक वेळा फोन करून सातव्या मजल्यावरील आर्किटेक्चर ब्लॉकजवळ भेटण्यास सांगितलं. ती आल्यावर त्याने तिला जबरदस्तीने किस करण्याचा प्रयत्न कलेा. ती लिफ्टने निघून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, तो तिच्या मागे सहाव्या मजल्यावर गेला. त्याने तिला पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये ओढलं आणि लैंगिक अत्याचार केले असा आरोप आहे.

एफआयआरनुसार, गौडाने वॉशरुमचा दरवाजा बंद केला आणि अत्याचार करताना सतत वाजणारा तिचा फोनही हिसकावून घेतला. दुपारी 1.30 ते 1.50 दरम्यान हे अत्याचार सुरु होते. घटनेनंतर, पीडितेने तिच्या दोन मैत्रिणींना ही गोष्ट सांगितली. एफआयआरमध्ये असंही नमूद केले आहे की गौडाने नंतर तिला फोन करून  तुला "पिलची गरज आहे का" अशी विचारणाही केली. 

पोलिसांनी सांगितलं की सुरुवातीला प्रचंड घाबरली असल्याने तरुणीने तक्रार केली नव्हती. नंतर तिने तिच्या पालकांना माहिती दिली, ज्यांनी तिच्यासोबत हनुमंतनगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुरुवाची गुन्ह्याचं नाट्य रुपांतर केलं. 

अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की घटना घडलेल्या मजल्यावर कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले नाहीत, ज्यामुळे पुरावे गोळा करण्यात अडचण येऊ शकते. तथापि, फॉरेन्सिक आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. या घटनेमुळे तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, विशेषतः विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) कर्नाटकातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली परिस्थिती म्हणून सत्ताधारी काँग्रेस सरकारवर टीका केली आहे.

 

FAQ

1) ही घटना काय आहे?
उत्तर: बंगळुरूमध्ये एका खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये एका विद्यार्थिनीवर तिच्या वर्गमित्राने बलात्कार केला. आरोपीने पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये हे कृत्य केले. ही घटना १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडली आणि १५ ऑक्टोबर रोजी पीडितेने तक्रार दाखल केली.

2) आरोपी कोण आहे?
उत्तर: आरोपीचे नाव जीवन गौडा आहे. तो २१ वर्षांचा इंजिनिअरिंगचा सहावा सेमिस्टरचा विद्यार्थी आहे. तो आणि पीडित दोघेही वर्गमित्र होते, पण आरोपी बॅकलॉगमुळे मागे पडला होता.

3) घटना कशी घडली?
उत्तर: घटनेच्या दिवशी, आरोपीने पीडितेला लंच ब्रेकदरम्यान फोन करून सातव्या मजल्यावरील आर्किटेक्चर ब्लॉकजवळ भेटण्यास बोलावले. ती आल्यावर त्याने तिला जबरदस्तीने चुंबन करण्याचा प्रयत्न केला. ती लिफ्टने निघत असताना, तो तिच्या मागे सहाव्या मजल्यावर गेला, तिला पुरुषांच्या वॉशरूममध्ये ओढले आणि दुपारी १.३० ते १.५० या वेळेत लैंगिक अत्याचार केले. त्याने दरवाजा बंद केला आणि तिचा फोन हिसकावून घेतला.

 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

