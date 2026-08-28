/लग्नाचे वऱ्हाडी घेऊन जाणाऱ्या बसचा भीषण अपघात, चालकासह प्रवासी काच फोडून बाहेर फेकला गेला; 35 जण जखमी, अंगावर काटा आणणारं CCTV

रस्त्यावर वाहन चालवताना नियमांचं पालन न केल्यास आपण आपल्यासह इतरांचाही जीव धोक्यात घालत असतो, याचा प्रत्यय देणारी एक घटना समोर आली आहे. मागून भरधाव बस येत असतानाही कोणताही सिग्नल न देता चालक स्कुटी वळवतो आणि पुढच्या क्षणी एक भीषण अपघात घडतो. स्कुटीला वाचवण्याच्या नादात बस पेट्रोप पंपावरील खांबावर जाऊन आदळते आणि चेंदामेंदा होता. धडक इतकी जोरदार होती की, चालक काच फोडून बाहेर पडतो. हा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला असून, पाहिल्यावर अंगावर काटा येईल. या अपघातात 35 जण जखमी झाले असून चौघांची स्थिती गंभीर आहे.
केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील कूथाट्टुकुलम भागातील 'कक्कूर' येथे गुरुवारी सकाळी हा अपघात झाला. लग्नासाठी निघालेल्या प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक पर्यटक बस स्कूटरशी होणारी धडक टाळण्यासाठी अचानक वळवल्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती उलटली. त्यानंतर बस घसरत जाऊन एका पेट्रोल पंपाच्या आवारात शिरली.
हा अपघात वर्दळीच्या कूथाट्टुकुलम-पिरावोम मार्गावर झाला. बसमध्ये लग्नासाठी निघालेले सुमारे 35 प्रवासी होते आणि ती बस एलांजीच्या दिशेने (पिरावोम किंवा कलाडी येथून) जात होती. सीसीटीव्हीत दिसत आहे त्यानुसार, रस्त्याच्या डाव्या बाजूने जाणारी एक स्कूटर अचानक उजवीकडे पेट्रोल पंपाच्या दिशेने वळल. स्कूटर चालकाने वळताना इंडिकेटरचा वापर केला नाही किंवा मागून येणाऱ्या वाहनांकडे पाहिले नाही. स्कूटरशी होणारी धडक टाळण्यासाठी बस चालकाने अचानक ब्रेक लावला आणि बस उजवीकडे वळवली. पावसामुळे रस्ता ओला असल्याने बस घसरली, चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती पेट्रोल पंपाजवळ खांबाला उलटली. यावेळी बसचा मागील भाग स्कूटरलाही घासून गेला.
पेट्रोल पंपावरील काँक्रीटच्या खांबाला बस धडकल्याने अपघाताची भीषणता वाढली. बस उलटत असतानाच समोर उभ्या एका दुसऱ्या स्कूटरस्वारावर पडण्यापासून थोडक्यात वाचली. स्थानिक नागरिकांनी त्वरित मदतीसाठी पुढाकार घेत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले आणि रुग्णवाहिकांची व्यवस्था केली. जखमींना कूथाट्टुकुलममधील तीन खाजगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. बहुतांश प्रवाशांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही वृत्तांनुसार चार प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असली, तरी यात जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. प्रवाशांमध्ये वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांचा समावेश होता.
घटनेचा संपूर्ण क्रम सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला आहे. यात स्कूटर अचानक वळताना स्पष्टपणे दिसते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. लोक चालकाच्या सतर्कतेचे कौतुक करत आहेत, तर दुसरीकडे स्कूटरस्वाराच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्थानिकांनी बसचालकावर अतिवेगाने गाडी चालवल्याचा आरोपही केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
हा अपघात रस्ते सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित करते. ओले रस्ते, अचानक वळणे आणि योग्य सिग्नल न देणे यामुळे अशा घटना घडू शकतात. सुदैवाने, पेट्रोल पंपावरील अडथळा आणि स्थानिक नागरिकांनी केलेली तत्पर मदत यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.