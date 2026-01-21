English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोठी दुर्घटना! शहराच्या मधोमध कोसळलं भारतीय हवाई दलाचं विमान, विद्यार्थ्यांनी तलावात मारल्या उड्या

मोठी दुर्घटना! शहराच्या मधोमध कोसळलं भारतीय हवाई दलाचं विमान, विद्यार्थ्यांनी तलावात मारल्या उड्या

An aircraft crashed in lake: प्रयागराजमध्ये भारतीय हवाई दलाचं एक ट्रेनी मायक्रोलाइट विमान शहराच्या मधोमध असणाऱ्या तलावात कोसळलं.के पी कॉलेजच्या मागे ही दुर्घटना घडली, ज्यामुळे एकच गोंधळ उडाला.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 21, 2026, 04:11 PM IST
मोठी दुर्घटना! शहराच्या मधोमध कोसळलं भारतीय हवाई दलाचं विमान, विद्यार्थ्यांनी तलावात मारल्या उड्या

An aircraft crashed in lake: उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे बुधवारी एकच गोंधळ उडाला, जेव्हा भारतीय हवाई दलाचं एक ट्रेनी मायक्रोलाइट विमान उड्डाणावेळी दुर्घटनाग्रस्त होऊन शहराच्या मधोमध कोसळलं. शहरात असणाऱ्या तलावात हे विमान कोसळलं. के पी कॉलेजच्या मागे असणाऱ्या तलावात ही दुर्घटना घडली. विमान कोसळल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्यासारखा आवाज झाला. यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने उड्डाण केलं तेव्हा सामान्य स्थितीत होतं. पण काही वेळाने त्याचं संतुलन बिघडलं आणि वेगाने खाली येत तलवात कोसळलं. दुर्घटनेनंतर मोठा आवाज झाल्याने शेकडो लोक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनाही तात्काळ सूचना देण्यात आली. घटनेनंर संपूर्ण परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. 

साक्षीदार पदम सिंह यांनी सांगितलं आहे की, "आम्ही लोक शाळेच्या कॅम्पसमध्ये होतो. त्याचवेळी रॉकेटसारखा आवाज झाला. आवाज ऐकून घटनास्थळी पोहोचलो असता काही लोक गाळात अडकले होते. आम्ही लोकांनी तलावात उड्या मारल्या आणि 3 लोकांना बाहेर काढलं". आता घटनास्थळी दाखल झालेल्या बचाव पथकाकडून विमान बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. 

भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे मायक्रोलाइट विमान एका दैनंदिन ट्रेनिंगचा भाग होते. विमानात दोन पायलट होते. त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. वैमानिकांना कोणतीही गंभीर जखम झालेली नाही, ज्यामुळे प्रशासन आणि हलाई दलाला दिलासा मिळाला आहे. 

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थली दाखल झालं आहे. तलावाच्या आसपास बॅरिके़ड्स लावण्यात आलं असून, बचाव पथक सुरु आहे. विमानाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, जेणेकरुन तांत्रिक तपास करता येईल. 

हवाई दल आणि प्रशासन संयुक्तपणे दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. प्राथमिकपणे तांत्रिक बिघाड झाल्याने दुर्घटना झाल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. पण अधिकृतपणे पूर्ण तपास झाल्यानंतरच त्याला दुजोरा दिला जाईल. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PrayagrajTrainee Aircraft Crashiaf plane crashair force plane crashPrayagraj plane crash

इतर बातम्या

60 लाख KM प्रती तास महाप्रचंड वेगाने पृथ्वीवर धडकले सौरवादळ...

विश्व