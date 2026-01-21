मोठी दुर्घटना! शहराच्या मधोमध कोसळलं भारतीय हवाई दलाचं विमान, विद्यार्थ्यांनी तलावात मारल्या उड्या

An aircraft crashed in lake: उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे बुधवारी एकच गोंधळ उडाला, जेव्हा भारतीय हवाई दलाचं एक ट्रेनी मायक्रोलाइट विमान उड्डाणावेळी दुर्घटनाग्रस्त होऊन शहराच्या मधोमध कोसळलं. शहरात असणाऱ्या तलावात हे विमान कोसळलं. के पी कॉलेजच्या मागे असणाऱ्या तलावात ही दुर्घटना घडली. विमान कोसळल्यानंतर मोठा स्फोट झाल्यासारखा आवाज झाला. यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला.
साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाने उड्डाण केलं तेव्हा सामान्य स्थितीत होतं. पण काही वेळाने त्याचं संतुलन बिघडलं आणि वेगाने खाली येत तलवात कोसळलं. दुर्घटनेनंतर मोठा आवाज झाल्याने शेकडो लोक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनाही तात्काळ सूचना देण्यात आली. घटनेनंर संपूर्ण परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
साक्षीदार पदम सिंह यांनी सांगितलं आहे की, "आम्ही लोक शाळेच्या कॅम्पसमध्ये होतो. त्याचवेळी रॉकेटसारखा आवाज झाला. आवाज ऐकून घटनास्थळी पोहोचलो असता काही लोक गाळात अडकले होते. आम्ही लोकांनी तलावात उड्या मारल्या आणि 3 लोकांना बाहेर काढलं". आता घटनास्थळी दाखल झालेल्या बचाव पथकाकडून विमान बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
VIDEO | Uttar Pradesh: A trainee aircraft has reportedly crashed into a water body in Prayagraj. Rescue operations underway. More details are awaited.#Prayagraj
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/r62ZjtoRhh
— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2026
भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे मायक्रोलाइट विमान एका दैनंदिन ट्रेनिंगचा भाग होते. विमानात दोन पायलट होते. त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. वैमानिकांना कोणतीही गंभीर जखम झालेली नाही, ज्यामुळे प्रशासन आणि हलाई दलाला दिलासा मिळाला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थली दाखल झालं आहे. तलावाच्या आसपास बॅरिके़ड्स लावण्यात आलं असून, बचाव पथक सुरु आहे. विमानाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, जेणेकरुन तांत्रिक तपास करता येईल.
हवाई दल आणि प्रशासन संयुक्तपणे दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. प्राथमिकपणे तांत्रिक बिघाड झाल्याने दुर्घटना झाल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. पण अधिकृतपणे पूर्ण तपास झाल्यानंतरच त्याला दुजोरा दिला जाईल.