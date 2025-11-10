धावत्या कारमध्ये तरुणीने अंगावरचे एक एक कपडे काढले आणि... धक्कादायक CCTV फुटेज पाहून पोलिस हादरले

Lucknow Crime News: सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक तरुणी धावत्या कारमध्ये तरुणीने अंगावरचे एक एक कपडे काढून फेकत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकाराचे धक्कादायक CCTV फुटेज पाहून पोलिस हादरले आहेत. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील हा व्हिडिओ असल्याचे समजते आहे. हे तरुणी कोण आहे. तिने असे कृत्य का केले याचा पोलिस तपास करत आहेत.
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील शहीद पथवरील हा व्हिडिओ आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये रात्रीच्या अंधारात एका तरुणी वेगाने येणाऱ्या कारच्या खिडकीतून बाहेर झुकून अश्लील कृत्ये करताना दिसत आहे. ही तरुणी धावत्या कारमधून बाहरे डोकावत अंगावरचे एक एक कपडे काढून फेकत आहे. कारचा नोंदणी क्रमांक गाझियाबाद वाहतूक विभागाकडे नोंदणीकृत आहे. चालत्या कारमधून एका तरुणाने कपडे काढतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
वृत्तानुसार, सोशल मीडियावर फिरणारा व्हिडिओ हा लखनौहे दृश्य शहीद पथ असल्याचे वृत्त आहे, जिथे असे स्टंट आणि बेकायदेशीर कृत्ये सामान्य होत आहेत. सुशांत गोल्फ सिटी पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक उपेंद्र सिंह म्हणाले की, व्हिडिओ अलीकडील आहे की जुना हे स्पष्ट नसले तरी, व्हायरल फुटेजमध्ये शहीद पथ परिसर स्पष्टपणे दिसतो. कार नंबरच्या आधारे गुन्हेगारांचा शोध घेतला जाईल.
पोलिसांनी आश्वासन दिले आहे की, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, संबंधित कलमांखाली कारवाई केली जाईल. लखनौच्या शहीद पथवर अशा घटना नवीन नाहीत. अधूनमधून, कोणीतरी श्रीमंत व्यक्ती किंवा सोशल मीडिया स्टार बनण्याचा प्रयत्न करत रस्त्याला शूटिंग लोकेशनमध्ये रूपांतरित करतो. काही महिन्यांपूर्वी, गोमतीनगरच्या जी-20 रोडवरील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तरुणांनी दोन चाकांवर थार चालवला आणि डीजे संगीतावर नाचले. ताज्या प्रकरणात, एक तरुणी चालत्या कारच्या खिडकीतून बाहेर पडून अश्लील कृत्ये करताना दिसत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या कारचा नंबर यूपी 14 आहे, जोगाझियाबादहा व्हिडिओ जिल्ह्यातील आहे. व्हायरल झाल्यानंतर जनतेत संताप पसरला आहे. शहीद पथ सारख्या व्हीआयपी रस्त्यांवर पोलिसांची गस्त असूनही अशा कृत्ये कशी घडू शकतात असा प्रश्न सोशल मीडियावर लोक प्रशासनाला विचारत आहेत. लखनौच्या रस्त्यांवर फिल्मी स्टाईल स्टंट हा एक ट्रेंड बनला आहे. तरुणांचे कारच्या खिडक्यांमधून बाहेर डोकावण्याचे, सीटवरून उड्या मारण्याचे आणि चालत्या वाहनांमध्ये नाचण्याचे व्हिडिओ आता ट्रेंड बनण्याच्या नावाखाली गुन्हेगारीच्या सीमा ओलांडत आहेत.