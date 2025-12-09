'बाहेर जेवायला गेल्यानंतर नवरा बिलाचे अर्धे पैसे द्यायला सांगतो,' महिलेने घटस्फोटासाठी केला अर्ज, दावे ऐकून टेकले हात

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्टमधील बिसरख पोलिस स्टेशनमध्ये एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. घरखर्च वाटून घेण्यावरून पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका टोकाला गेला की घटस्फोटाची मागणी केली जात आहे. महिला एमबीए प्रोफेशनल असून, मलेशियन एमएनसी कंपनीत काम करते. तिने हॉटेल, घरखर्च आणि इतर खर्च समान प्रमाणात वाटून घ्यावेत अशी पतीची इच्छा होती, परंतु पत्नीने विरोध केला. जेव्हा पोलीस वाद मिटवण्यात असमर्थ ठरले तेव्हा ते घटस्फोटापर्यंत पोहोचलं.
ग्रेटर नोएडा वेस्टमधील गौर-1 सिटी सोसायटीचे रहिवासी दीपक आणि आरती (नावे बदलली आहेत) हे पती-पत्नी आहेत. दोघांनीही आयआयएममधून एमबीए केले आहे. नंतर त्यांना मलेशियातील एका खासगी कंपनीत गलगठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या. दोघेही नोकरी करतात. तथापि, या काळात त्यांच्यात घरखर्चावरून वाद निर्माण झाला.
पत्नीचा आरोप आहे की जेव्हा ते बाहेर जेवायला किंवा खरेदीला जातात तेव्हा तिचा नवरा तिला अर्धा खर्च देण्याची मागणी करतो, म्हणजेच तो तिला तिच्या खर्चाचे पैसे देण्यास सांगतो. सुरुवातीला तो खर्च भागवत असे, परंतु त्यानंतर त्यांच्यात वाद होऊ लागले. पतीनेच सर्व खर्च उचलावा असं पत्नीचं म्हणणं आहे.
दोघांमध्ये अनेकदा त्यांच्या खर्चाचे दोन भाग करण्यावरुन वाद झाला. खर्चावरून वाद इतका वाढला की प्रकरण बिसरख पोलिस ठाण्यात पोहोचले. पोलिसांनी पती-पत्नीला एकत्र बसवून त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलीसही त्यांना शांत करू शकले नाहीत.
पती तिचा खर्च उचलण्यास तयार नाही अशी पत्नीची तक्रार आहे. बिसरख पोलीस स्टेशनचे प्रभारी मनोज कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, पती-पत्नीत घरखर्चावरून वाद झाला होता. त्यांचा वाद घटस्फोटापर्यंत पोहोचला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पत्नीलाही इतर पतींप्रमाणे तिचा खर्च उचलावा असे वाटते. जेव्हा जेव्हा ती त्याला तिचा वाटा देण्यास सांगते तेव्हा तो महिला सक्षमीकरणाचा उल्लेख करतो. यामुळे दोघांमध्ये तणाव वाढला आहे आणि ते दोघेही घटस्फोट घेऊ इच्छितात.