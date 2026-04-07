'मधुचंद्राच्या रात्री मधे ठेवली उशी, शरिरसंबंधास देत राहिला नकार', पतीची मेडिकल फाईल पाहिल्यानंतर पत्नी हादरली

Wife Shocked after knowing husband truth: उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे एका महिलेची लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. पती शारिरीक संबंधासाठी वारंवार नकार देत असल्याने पत्नीला संशय आला होता. नंतर सत्य समोर आल्यानंतर पत्नी हादरली. आता हे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेलं आहे.
कानपूरच्या चकेरी येथे राहणाऱ्या या महिलेचं लग्न 22 जून 2023 रोजी झालं होतं. लखनऊ येथेली निशांत कुमारशी तिचा विवाह झाला. लग्नानंतर पती शारिरीक संबंधांसाठी नकार देत होती. यानंतर तिला पती आजारी असल्याने शारिरीक संबध ठेवत नसल्याचं लक्षात आलं. घरातच असणाऱ्या मेडिकल फाईलमधून तिला पतीच्या आजाराबद्दल समजल्यानंतर पायाखालची जमीनच सरकली. कारण पतीच्या दोन्ही किडन्या खऱाब असून, तो डायलिसिसवर असल्याचं तिच्या लक्षात आलं.
या नवविवाहित महिलेने विरोध केला असता, सासरच्यांनी तिला माहेरी पाठवून दिलं. इतकंच नाही तर किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी 30 लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. आता पीडितेने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आहे. तिने पती, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्याविरोधात फसवणूक आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला आहे.
महिलेने सांगितलं की, लग्नानंत तिचा पती निशांत अंतर ठेवत होता. झोपताना तो दोघांच्या मधे उशी ठेवायचा. अनकेदा तर सासू दोघांच्या मधे येऊन झोपायची. महिलेने जेव्हा आपल्या नणंदकडे यासंदर्भात तक्रार केली आणि माहेरी निघून जाण्याबद्दल म्हटलं तेव्हा पतीने फक्त एकदाच संबंध ठेवले आणि नंतर पुन्हा नकार दिला.
लग्नानंतर काही महिन्यांनी महिलेच्या हाती पतीची एक मेडिकल फाईल लागली. हे पाहिल्यानंतर महिलेचा धक्काच बसला. कारण तिचा पती निशांतच्या दोन्ही किडन्या खराब होत्या. तसंच तो गुपचूपपणे डायलिसिस करत होता. जेव्हा तिने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं, तर पतीने तिच्याकडेच निर्लज्जपणे किडनी मागितली. इतकंच नाही तर हे शक्य नसेल तर वडिलांकडून 30 लाख रुपये आणण्याची मागणी केली.
महिलेने दावा केला आहे की, निशांत आधीच विवाहित आहे आणि त्याची बनारसमध्ये एक पत्नी आणि मुलगी आहे. हे सत्यही तिच्यापासून लपवण्याच आलं होतं असा तिचा दावा आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आलं नाही. एसीपी अभिषेक पांडे यांच्यानुसार, महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे प्रकरणाचा तपास सुरु झाला आहे.