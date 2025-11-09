English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'भैया, क्या कर रहे हो, मत...', Rapido चालकाचं बाईकवर तरुणीसोबत अश्लील कृत्य! 'मी थरथर...'; Video

Woman Rapido Driver Harassment Video: या महिलेने तिच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराचा व्हिडीओ शूट करुन सोशल मीडियावर शेअर केला असून नक्की या चालकाने केलं काय आणि साऱ्याचा शेवट कसा झाला हे सांगितलं आहे. हा सारा प्रकार काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 9, 2025, 06:38 AM IST
'भैया, क्या कर रहे हो, मत...', Rapido चालकाचं बाईकवर तरुणीसोबत अश्लील कृत्य! 'मी थरथर...'; Video
महिलेनेच सांगितला तिच्यासोबत घडलेला प्रकार (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

Woman Rapido Driver Harassment Video: ऑनलाइन माध्यमातून कार आणि बाईक बुक करण्याची सेवा अनेकांना फायद्याची ठरत असली तरी यामागील सुरक्षेबद्दल अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जातात. अर्थ आता अलर्ट सिस्टीम, जीपीएस ट्रॅकिंग वगैरेसारख्या माध्यमातून प्रवास करणारं वाहन नेमकं कुठे आहे याची माहिती मिळत राहते. मात्र प्रवासादरम्यान काही विचित्र घडलं किंवा चालकच बदमाश निघाला तर काय करायचं असा प्रश्न कायम राहतोच. असाच काहीसा धक्कादायक अनुभव भारताची डिजीटल कॅपिटल असलेल्या बंगळुरुमध्ये एका महिलेला आला. तिने या साऱ्या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला असून कोणासोबतही असं घडू नये अशी इच्छा असल्याने आपण या गोष्टीला वाचा फोडतोय असंही या महिलेने म्हटलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका हा सारा प्रकार घडला कुठे?

तरुणीने तिच्यासोबत घडलेली आपबिती सांगताना, "6 नोव्हेंबर रोजी बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे, मला अशा गोष्टीचा सामना करावा लागला ज्याचा मी कधीही विचार केला नव्हता. रॅपिडो राईडवरून चर्च स्ट्रीटवरून मी जिथे पेईंग गेस्ट म्हणून राहते तिथे परतताना, कॅप्टनने (चालकाने) मोटरसायकल चालवताना माझे पाय पकडण्याचा प्रयत्न केला. हे सारे इतके अचानक घडले की मी ते प्रोसेसही करू शकले नाही त्यामुळे रेकॉर्ड करणं तर दूरच राहिले," असं या तरुणीने म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "जेव्हा त्याने पुन्हा ते केले तेव्हा मी त्याला म्हटले, "भैया, क्या कर रहे हो, मत करो," पण तो थांबला नाही. मी घाबरले होते- मी त्याला बाईक थांबवण्यास सांगू शकले नाही कारण मी या ठिकाणी नवीन आहे आणि मला माहित नव्हते की मी कुठे आहे," असंही तिने सांगितलं.

मी उतरले तेव्हा थरथर कापत होते

या साऱ्याचा शेवट कसा झाला याबद्दल बोलताना तरुणीने, "आम्ही माझ्या गंतव्यस्थानावर पोहोचलो तेव्हा मी थरथर कापत होते आणि रडत होते. जवळच्या एका माणसाने पाहिले आणि काय झाले ते विचारले. मी त्याला सांगितले तेव्हा त्याने कॅप्टनला झापलं. कॅप्टनने माफी मागितली आणि सांगितले की तो पुन्हा असे करणार नाही - पण तो निघून जाताना त्याने माझ्याकडे अशा प्रकारे बोट दाखवले की मला आणखी असुरक्षित वाटू लागले," असं म्हटलं आहे.

...म्हणून मी हे सारं शेअर करतेय

"मी हे शेअर करत आहे कारण कोणत्याही महिलेला अशा परिस्थितीतून जावे लागू नये. टॅक्सीमध्ये नाही, बाईकवर नाही, कुठेही महिलेसोबत असं घडता कामा नये. माझ्यासोबत असे काही घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पण आज मी किती असुरक्षित वाटत होते त्यामुळे गप्प राहू शकले नाही. कृपया सावध रहा, तुमच्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवा आणि गप्प बसू नका. मी याची तातडीने चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करते," अशी मागणी या तरुणीने केली आहे.

एफआयआर दाखल

बंगळुरू सिटी पोलिस आणि रॅपिडो कंपनीला टॅग करत महिलेने हा सारा प्रकार शेअर केल्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून, तपास सुरू आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
HarassmentRapido driverbengalururidevideo viral

इतर बातम्या

रविवारी अधियोगामुळे मेष, मिथुन राशीचं चमकेल नशिब, 'या...

भविष्य