  • कुत्र्याचा इतका भयानक हल्ला तुम्ही कधीच पाहिला नसेल, तरुणीच्या तोंड, गळा आणि पायावर 50 टाके, पहा VIDEO

कुत्र्याचा इतका भयानक हल्ला तुम्ही कधीच पाहिला नसेल, तरुणीच्या तोंड, गळा आणि पायावर 50 टाके, पहा VIDEO

Pet Dog attacked on woman in Bengaluru: मॉर्निग वॉकनंतर घरी परतणाऱ्या एका तरुणीवर शेजाऱ्याच्या पाळीव कुत्र्याने हल्ला केला. यावेळी तिथे उपस्थित एका पादचाऱ्याने तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी तोदेखील कुत्र्याने चावा घेतल्याने जखमी झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 30, 2026, 11:05 PM IST
कुत्र्याचा इतका भयानक हल्ला तुम्ही कधीच पाहिला नसेल, तरुणीच्या तोंड, गळा आणि पायावर 50 टाके, पहा VIDEO

Pet Dog attacked on woman in Bengaluru: श्वानाने केलेल्या हल्ल्यात एक तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. तरुणी मॉर्निग वॉकनंतर घरी परतत असताना, शेजाऱ्याच्या पाळीव श्वानाने तिच्यावर हल्ला केला ज्यामध्ये ती जखमी झाली. सकाळी 6 वाजून 54 मिनिटांच्या सुमारास  हा प्रकार घडला. श्वानाने तरुणीच्या घरासमोरच तिच्यावर हल्ला केला. तरुणीच्या तोंड, गळा आणि पायावर एकूण 50 टाके मारण्यात आले आहेत. बंगळुरुत हा प्रकार घडला आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा श्वान अमरेश रेड्डी नावाच्या व्यक्तीच्या मालकीचा आहे. श्वानाने एचएसआर लेआउटमध्ये अचानक तरुणीवर हल्ला केला. त्याने तरुणीच्या मान, चेहरा, हात, पायाचा चावा घेतला. जखमा गंभीर असल्याने, तिला तातडीच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. 

पीडित तरुणीवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी तिला जास्त वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचं सांगितलं. रिपोर्टनुसार, तिच्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर 50 हून अधिक टाके घालण्यात आले आहेत. रुग्णालयातील कर्मचारी तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत.

या हल्ल्यादरम्यान तरुणीला वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीचाही कुत्र्याने चावा घेतला. त्या व्यक्तीच्या जखमांबद्दलची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. पण दोघांवरही उपचार करण्यात आले आहेत. 

हल्ल्यानंतर महिलेच्या पतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, कुत्र्याच्या मालकावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून या घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचा तपास सुरू केला आहे. अधिकारी सध्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवत आहेत आणि घटनेचा नेमका क्रम निश्चित करण्यासाठी पुरावे तपासत आहेत. कुत्र्याच्या मालकाविरुद्ध कोणती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, हे अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

या घटनेमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे आणि अनेक जण पाळीव प्राण्यांच्या सुरक्षेच्या उपायांवर आणि निवासी परिसरांमध्ये मालकांच्या जबाबदाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. तपास सुरू असताना महिला अद्याप रुग्णालयात दाखल आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

