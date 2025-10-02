English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Viral Video: ज्या मुलाने हा सर्व प्रकार त्याच्या फोनवर रेकॉर्ड केला, त्याने हे घरातील नित्याचेच आहे असा दावा केला आहे. पंजाबच्या गुरुदासपूर येथे ही घटना घडली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 2, 2025, 06:32 PM IST
आई आजीला मारहाण करत असताना नातू काढत होता VIDEO; पोलीस म्हणाले 'तू थांबवलं का नाही,' तर म्हणतो, 'मला...'

Viral Video: सासूने सूनेलाच बेदम मारहाण केल्याची एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. नातवानेच आपल्या आजीला मारहाण होतानाचा हा व्हिडीओ शूट केला आहे. व्हिडीओत मुलगा आईला 'आई असं करु नको' असं पंजाबीत सांगत असल्याचं ऐकू येत आहे. व्हिडीओत सून सासूला अत्यंत निर्दयीपणे मारहाण करत असल्याचं दिसत आहेत. सून सासूचे केस ओढताना, कानाखाली मारताना आणि शिवीगाळ करताना दिसत आहे. यादरम्यान मुलगा विनंती करत असतानाही महिला मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करते. ज्या मुलाने हा सर्व प्रकार त्याच्या फोनवर रेकॉर्ड केला, त्याने हे घरातील नित्याचेच आहे असा दावा केला आहे. पंजाबच्या गुरुदासपूर येथे ही घटना घडली आहे. 

व्हायरल व्हिडिओच्या सुरुवातीला हरजीत कौर तिची सासू गुरभजन कौर यांच्या केसांना धरून ओढताना दिसत आहे. जेव्हा मुलगा आजीला सोडून देण्याची विनंती करतो तेव्हा ती मारहाण करायचं थांबते. मात्र शिवीगाळ सुरुच असते. . "तू कुट्टी आ (तू कुत्री आहेस का?)" असं म्हणत हरजीत कौर सासूला सोफ्यावर ढकलून देते. 

हरजीत कौर स्टीलचा ग्लास उचलून गुरभजन कौर यांना दोनदा मारताना दिसत आहे आणि नंतर तो जमिनीवर आपटते. वादानंतर, हरजीत कौर पुन्हा एकदा तिच्या सासूला ढकलते. पायाचा वापर करून गुरभजन कौर सूनेला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करते. पण हरजीत कौर पाय पकडते आणि वृद्ध महिलेला दोनदा कानाखाली मारते. गुरभजन कौर यादरम्यान हतबलपणे जोरजोरात रडताना दिसतात. 

रविवारी ही घटना घडली, जेव्हा हरजीत कौरने सासूला तिच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे रेकॉर्डिंग करताना पकडलं. पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत, विधवा असणाऱ्या गुरभजन कौर यांनी आरोप केला आहे की हरजीत तिच्यावर तिची सर्व मालमत्ता तिच्याकडे हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणत होती. तिचा नातू चरतवीर सिंगने पोलिसांना सांगितलं की, त्याची आई अनेकदा दारू पिऊन आजीला मारहाण आणि शिवीगाळ करत असे. त्याने असाही दावा केला की त्याची आई त्याला आणि त्याच्या वडिलांनाही मारहाण करत असे.

जेव्हा चरतवीर त्याचा व्हिडिओ घेऊन पोलिसांकडे गेला तेव्हा मारहाण रेकॉर्ड करण्याऐवजी हस्तक्षेप का केला नाही अशी विचारणा करण्यात आली.  त्यावर त्याने उत्तर दिलं की, "पुरावा म्हणून मी कॅमेऱ्यात घटना रेकॉर्ड केली. माझ्या आईने एकदा माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती आणि बदला घेण्याची आणि तिच्या कृत्यांची पुनरावृत्ती करण्याची धमकी दिली होती".

गुरभजन कौरचा यांनी फार काळापासून हे सुरु असल्याचं सांगितलं आहे.  चरतवीरने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, हरजीत कौर तिच्या पतीला चप्पलने मारताना दिसत आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, चरतवीरला त्याच्या आईने कथितपणे त्याला त्याच्या आजीपासून दूर ठेवण्यासाठी कोंडून ठेवलं होतं. पोलिसांनी यानंतर हरजीत कौरला कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

