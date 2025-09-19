'मला फक्त चार पुऱ्या दिल्या', पाणीपुरीवाल्याने 2 पुऱ्या कमी दिल्याने महिलेने अडवला रस्ता; पोलीसही समजूत काढून थकले

Gujarat Viral Video: सध्या पावसाळा सुरु असल्याने अनेकदा यामुळे वाहतूक कोंडी होती. तर कधी एखादी रॅली, यात्रा किंवा इतर कारणांमुळे वाहतूक कोंडी होणं साहजिक आहे. मात्र गुजरातच्या वडोदरा येथे वाहतूक कोंडी होण्यामागे एक भलतंच कारण होतं. एक महिला चक्क रस्त्यावर बसून जोरजरात रडत आक्रोश करत असल्याने बराच वेळ वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. यादरम्यान तिथे उपस्थित लोकांनीही महिलेला कारण विचारत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान तिने सांगितलेलं कारण ऐकून हसावं की रडावं हे लोकांना कळत नव्हतं.
बहुतेक शहरांमध्ये, मिरवणुका, राजकीय सभा किंवा कधीकधी होणाऱ्या पावसाळ्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होते. गुजरातमधील वडोदरामध्ये मात्र गुन्हेगार गोलगप्पा होता. शहरातील सुरसागर तलाव परिसरातील एका महिलेने गोलगप्पा विक्रेत्याने आपली फसवणूक केली आहे सांगत रस्ता अडवला होती. विशेष म्हणजे ही फसवणूक पैशात नव्हे तर गोलगप्प्यात असल्याचा करत तिने रस्ता रोखून धरला.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, विक्रेत्याने तिला 20 रुपयांमध्ये अपेक्षित असलेल्या सहा पुऱ्यांऐवजी चार पुऱ्या दिल्या. यानंकर संतापलेल्या महिलेने धरणे आंदोलन केलं. महिला रस्त्याच्या मध्यभागी बसली आणि आणखी दोन पुऱ्या देण्याची मागणी केली. जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आपण हटणार नाही अशी भूमिकाच तिने घेतली होती.
गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने 20 रुपये में 6 की जगह सिर्फ 4 गोलगप्पे देने का दावा किया। मामला सुनकर DIAL 112 की टीम तुरंत पहुंची और स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाया।#Vadodara #Gujarat #DIAL112 #StreetFood #GolGappa #CustomerRights #iPhone17xAIS pic.twitter.com/L1VQcQFGgj
महिला रस्त्यावर बसली असल्याने वाहनाचालकांना तेथून जाताना अडचण होत होती. तर दुसरीकडे हे दृश्य पाहण्यासाठी लोकांनी तुफान गर्दी केली होती. अनेकजण मोबाईलमध्ये हा सगळा प्रकार रेकॉर्ड करत होते.
पोलीस पोहोचल्यानंतर हे नाट्यमय धरणे आंदोलन वेगळ्याच वळणावर पोहोचलं. महिला धायमोकळून रडू लागली आणि अधिकाऱ्यांकडे आपल्याला न्याय देण्याची विनंती करु लागली.मला 20 रुपयात सहा पुऱ्या हव्यात, त्यापेक्षा कमी नाही असं सांगत ती न्याय करा म्हणत होती. तसंच हा विक्रेता नेहमी असंच करतो सांगत त्याची गाडी बंद करा असा आग्रह करत होती.
महिलेच्या या बालिश आंदोलनामुळे काही काळासाठी वाहतुकीला फटका बसला होता. अखेर अधिकाऱ्यांनी महिलेला तेथून दूर नेले आणि सुव्यवस्था पूर्ववत झाली. महिलेची आणखी 2 पुऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली की नाही हे मात्र स्पष्ट झालं नाही.
FAQ
1) ही घटना काय आहे?
गुजरातमधील वडोदऱ्यातील सुरसागर तलाव परिसरात एका महिलेच्या गोलगप्पा (पाणीपुरी) वरून झालेल्या वादामुळे रस्त्यावर ट्रॅफिक अडकले. महिलेचा आरोप आहे की, विक्रेत्याने तिला २० रुपयांसाठी ६ ऐवजी फक्त ४ पुरी दिल्या. यामुळे तिने रस्त्याच्या मध्यभागी बसून धरणे आंदोलन केलं आणि 'दोन पुरी आणखी द्या' अशी मागणी करत ट्रॅफिक थांबवले. ही घटना १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडली आणि तिचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
2) महिलेची मागणी नेमकी काय होती?
महिलेचा दावा आहे की, २० रुपयांसाठी गोलगप्प्यांचा प्लेटमध्ये ६ पुरी मिळायला हव्यात, पण तिला फक्त ४ मिळाल्या. तिने रस्त्यावर बसून 'दोन पुरी मिळोपर्यंत हलणार नाही' असे सांगितले. तिने पोलिसांसमोर रडगाणे करूनही ही मागणी पुन्हा पुन्हा सांगितली. काही व्हिडिओंमध्ये ती 'मला कमी दिले' म्हणत दिसते.
3) ट्रॅफिक आणि गर्दीवर काय परिणाम झाला?
महिलेच्या रस्त्यावर बसण्यामुळे वाहने अडकली आणि ट्रॅफिक पूर्णपणे थांबले. चालकांनी तिच्या आजूबाजूला वळून जाण्याचा प्रयत्न केला. गर्दी वाढली आणि लोकांनी मोबाईलवर व्हिडिओ काढले. सोशल मीडियावर #GolgappaProtest सारखे हॅशटॅग ट्रेंड झाले. ही घटना सामान्यतः मोरच्यांमुळे किंवा पावसामुळे होणाऱ्या ट्रॅफिक जॅमपेक्षा वेगळी आणि विचित्र होती.