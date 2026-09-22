/गरम सांबारात पडून महिलेचा मृत्यू; गणेशोत्सवाच्या जेवणाची करत होती तयारी; CCTV मध्ये कैद ह्रदयद्रावक घटना

विनायक चतुर्थीनिमित्त आयोजित अन्नवाटपाच्या कार्यक्रमादरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली. सुजाता नावाच्या महिलेचा पाय घसरून ती गरम सांबारच्या मोठ्या भांड्यात पडली. हे भांडे खाली उतरवले जात असताना ही घटना घडली. यात ती गंभीर जखमी झाली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू आहे. कार्यक्रमाच्या आयोजकांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला जात असून, त्याबाबत चौकशी सुरू आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे ही घटना घडली आहे.
विनायक चतुर्थीनिमित्त 20 सप्टेंबर रोजी अन्नदान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुजाता या स्वयंपाकाच्या कामात मदत करत होत्या. तयार सांबारचे भांडे खाली उतरवण्यास त्या मदत करत होत्या. यावेळी भांडं खाली जमिनीवर ठेवताना त्यांचा तोल गेला आणि त्या चुकून गरम सांबारात पडल्या. यामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने विजयवाडा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय उपचार करूनही त्यांची प्रकृती खालावली आणि अखेर दुखापतींमुळे त्यांचा मृत्यू झाला.
A tragic accident occurred in Vijayawada Andhra Pradesh during Vinayaka Chavithi celebrations— Ramesh Speaks (@rameshofficial0) September 22, 2026
46 year old Maddhi Sujatha lost her life after accidentally falling into a large vessel of boiling sambar.
She was assisting with cooking for a local community feeding -Annadanam… pic.twitter.com/LI5HXtHTL4
दरम्यान, ही दुर्देवी घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. सांबारचे भांडे खाली उतरवले जात असताना अपघात घडल्याचे दर्शवणारा हा व्हिडिओ आता समोर आला असून, त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अपघात नेमका कसा घडला आणि कार्यक्रमाच्या आयोजनात काही निष्काळजीपणा झाला होता का, याबाबत ते माहिती गोळा करत आहेत. तसेच, ते सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी करत असल्याचे समजते.े
विनायक चतुर्थीच्या अन्नदान कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या या अनपेक्षित अपघातामुळे आणि त्यानंतर सुजाता यांच्या मृत्यूमुळे चिट्टीनगर परिसरात शोककळा पसरली आहे.