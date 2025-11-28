English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पत्नीला बेदम मारहाण करुन घराबाहेर पडला, 16 व्या मिनिटाला केला VIDEO कॉल; मैत्रिणींनी कपडे फाटेपर्यंत मारलं

पती बेदम मारहाण करुन घराबाहेर पडल्यानंतर पत्नीने त्याला व्हिडीओ कॉल केला आणि टोकाचं पाऊल उचललं.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 28, 2025, 07:44 AM IST
उत्तर प्रदेशात एका प्रेम कहाणीचा अंत फार दु:खद झाला आहे. पतीसोबत झालेल्या भांडणानंतर पत्नीने राहत्या घरी आत्महत्या केली. कानपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी पतीला व्हिडीओ कॉल केला होता. 

शुभम दिवाकर असं पतीचं नाव असून तो दारुच्या आहारी गेला होता. बुधवारी संध्याकाळी रावतपूरच्या रामलला मोहल्ला परिसरात कामावरून घरी परतल्यावर त्याने त्याची पत्नी मोना हिच्याकडे दारू खरेदी करण्यासाठी पैसे मागितले. तिने नकार दिल्यावर संतप्त झालेल्या दिवाकरने बेदम मारहाण केली. मारहाणीनंतर, तो तिच्याकडून पैसे घेऊन दारू पिण्यासाठी घराबाहेर पडला.

16 मिनिटांनंतर घरी रडत बसलले्या मोनाने त्याला व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉल केला आणि त्याच्यासमोर गळफास घेतला. दिवाकर तिला वाचवण्यासाठी घरी धावला, पण दरवाजा आतून बंद होता. शेजाऱ्यांनी कळवल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी दरवाजा तोडला. तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता. अधिकाऱ्यांनी तिला जिवंत करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सीपीआर देखील दिला पण काही उपयोग झाला नाही.

मोना आणि शुभम दिवाकर यांचा सात वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. मोनाच्या आत्महत्येनंतर आता पश्चात पती आणि दोन मुले आहेत. दिवाकर एका खासगी कंपनीत काम करायचा, तर मोना कुटुंबाला आधार देण्यासाठी लग्नात पाहुण्याचं स्वागत करण्यासाठी उभ्या राहणाऱ्या 'वेलकम गर्ल'चं काम करायची. 

मोनाच्या मृत्यूची बातमी मिळताच तिच्यासोबत काम करणाऱ्या तिच्या मैत्रिणींनी मृतदेह जिथे नेण्यात आला होता त्या पोस्टमॉर्टेम हाऊसबाहेर धाव घेतली. संतप्त महिलांनी मोनाच्या पतीला घेरले आणि त्याला मारहाण केली. दोन तास हा गोंधळ सुरु होता. पुरावा नष्ट करण्यासाठी दिवाकरने मोनाच्या मोबाईल फोनवरून सर्व कॉल हिस्ट्री डिलीट केल्याचा आरोपही मोनाच्या मैत्रिणींनी केला.

रावतपूर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख मनोज मिश्रा म्हणाले की, मोनाच्या कुटुंबाने अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. जर तक्रार आली तर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, दिवाकर मद्यपान केल्यानंतर अनेकदा मोनाला मारहाण करत असे असं शेजाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

