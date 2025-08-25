English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Crime News: महिला आपल्या प्रियकरासह लॉजवर असताना दोघांमध्ये भांडण झालं. यानंतर प्रियकराने असं काही जे पाहिल्यानंतर सर्वजण हादरले.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 07:45 PM IST
प्रियकरासह लॉजवर गेली विवाहित महिला; सकाळी दरवाजा उघडल्यानंतर कर्मचारी हादरले; तोंडात चक्क...

Crime News:  कर्नाटकातील म्हैसूर जिल्ह्यातील एका गावात सोमवारी सकाळी एका भयानक गुन्ह्याची घटना घडली. एका 20 वर्षीय विवाहित महिलेची तिच्या प्रियकराने निर्घृण हत्या केली. प्रियकराने महिलेच्या तोंडात स्फोटक टाकलं. गुन्हा घडलेल्या ठिकाणाचा व्हिडीओ समोर आला असून, ते पाहून सगळे हादरले आहेत. गुन्ह्याच्या ठिकाणी महिलेचा मृतदेह बेडवर पडलेला आणि तिच्या चेहऱ्याचा खालचा भाग पूर्णपणे स्फोटाने उडाल्याचं दिसत आहे. जमिनीवर रक्ताचे डाग देखील दिसत होते.

या महिलेची ओळख पटली असून रक्षिता असं तिचं नाव आहे. ती हुंसूर तालुक्यातील गेरासनहल्ली गावाची रहिवासी आहे. ज्या खोलीत ती मृतावस्थेत आढळली ती भेरिया गावातील एका लॉजमध्ये होती. याच लॉजमध्ये तिने प्रियकर सिद्धराजूसोबत चेक इन केलं होतं. या महिलेचे केरळमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या एका कामगाराशी लग्न झालं होतं .  तिचे त्यांचाच नातेवाईक सिद्धराजूशी अवैध संबंध होते.

लॉजमध्ये गेल्यानंतर महिला आणि प्रियकरामध्ये जोरदार भांडण झालं. यानंतर प्रियकराने तिची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. प्रियकराने महिलेच्या तिच्या तोंडात ज्वलनशील पदार्थ टाकला आणि खाणींमध्ये जिलेटिनच्या काड्या फोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रिगरचा वापर करून तो पेटवला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

घटनेनंतर, आरोपीने इतरांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मोबाईलचा स्फोट झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचं त्याने सांगितलं. यानंतर त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, पकडलं आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. नंतर मृतदेहाची ओळख पटली आणि सालिग्राम पोलिसांनी सिद्धराजूला ताब्यात घेतलं. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

