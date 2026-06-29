/होम स्टेमध्ये सापडला तरुणीचा मृतदेह, प्रियकर बेशुद्धावस्थेत; दोघांच्याही शेजारी....; एकच खळबळ

एका होमस्टेमध्ये एका तरुणीचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला असून एकच खळबळ उडाली आहे. तिचा प्रियकर त्याच ठिकाणी बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला होता. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बंगळुरूच्या उपनगरातील चिक्कबल्लापूर जिल्ह्यातील मुद्देनहळ्ळीजवळ ही घटना घडली आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांना होमस्टेच्या आवारात तरुणीचा मृतदेह आढळला. घटनास्थळी एक दोरी आणि काही गोळ्या सापडल्या आहेत. त्यांनी विष प्राशन केलं असावे असा संशय तपास अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप निश्चित झालेलं नाही. शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे स्पष्ट होईल.
संजीत अली अशी या तरुणाची ओळख पटली आहे. त्याच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी तरुणीची हत्या केली होती की त्या दोघांनी मिळून आत्महत्येचा निर्णय घेतला होता यासह विविध शक्यतांची पोलीस तपासणी करत आहेत. चिक्कबल्लापूरचे पोलीस अधीक्षक कुशल चौकसी यांनी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह त्या होमस्टेला भेट दिली आणि घटनास्थळाची पाहणी केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोघे काही काळापासून एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा या नात्याला विरोध होता. यापूर्वीही ती तरुणी याच तरुणासोबत घर सोडून गेली होती, असं समजत आहे. हे दोघेही शनिवारी त्या होमस्टेमध्ये मुक्कामासाठी आले होते.