Marathi News
मग मजा आली का? रुग्णालयात जमिनीवरच प्रसूती झाल्यानंतर नर्सची महिलेला विचारणा, 'अजून मुलं जन्माला घालणार का?'

एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार दिल्यानंतर तिने हॉस्पिटलच्या जमिनीवरच बाळाला जन्म दिला. धक्कादायक म्हणजे प्रसूतीनंतर, एका नर्सने तिच्याकडे पाहिले आणि मजा आली का? अशी विचारणा केली.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 2, 2025, 07:08 PM IST
रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी मदत करण्यास नकार दिल्याने एका गर्भवती महिलेने रुग्णालयाच्या जमिनीवरच बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हरिद्वारमध्ये ही घटना घडली असून, महिलेला रुग्णालयाच्या जमिनीवरच बाळंतपण करावं लागलं. गरीब कुटुंबातील या महिलेला मंगळवारी रात्री उशिरा रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार देण्यात आला. तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांनी उपचार नाकारले. येथे प्रसूती होणार नाही असं त्यांनी महिलेला सांगितलं. 

महिला रात्री 9.30 वाजता रुग्णालयात दाखल झाली होती. महिला यावेळी वेदनेने तडफडत होती. पण रुग्णालयातील कोणीही मदतीसाठी आलं नाही. अखेर तिला रात्री 1.30 वाजता जमिनीवरच आपली प्रसूती करावी लागली. महिला गरीब कुटुंबातील आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा ती पोहोचली असता दाखल करण्यास नकार देण्यात आला. तिच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांनी उपचार नाकारले. येथे प्रसूती होणार नाही असं डॉक्टरांनी महिलेला सांगितलं. 

दुसऱ्या दिवशी सकाळी रुग्णालयात पोहोचलेल्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सोनी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. "आम्ही सकाळी रुग्णालयात पोहोचलो तेव्हा तिने [गर्भवती महिलेने आणि तिच्या आणखी एका नातेवाईकाने] आम्हाला सांगितले की कोणीही तिला बेडवर झोपू दिले नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

सोनी यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसूतीनंतर तिथे उभ्या असलेल्या दोन परिचारिकांपैकी एकीने उपहासाने म्हटलं, "मजा आली? अजून मुलं जन्माला घालणार?" 

"असं कोण म्हणतं? जर बाळाला काही झालं असतं तर जबाबदारी कोणी घेतली असती? जमिनीतवरच तिची प्रसूती झाली. कोणत्याही रुग्णाला असं वागवलं जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. लोक आनंदाने नव्हे तर दुःखात येथे येतात," असंही त्यांनी म्हटलं. 

या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये महिला वेदनेने ओरडताना आणि जमिनीवर झोपलेली दिसत आहे. नातेवाईकांपैकी एक वृद्ध महिला तिला मागून पकडत मदत करत आहे. यादरम्यान रुग्णालयातील कोणताही कर्मचारी आजूबाजूला दिसत नाही.

मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह म्हणाले, “मी महिला रुग्णालयाकडून प्राथमिक अहवाल घेतला आहे आणि सविस्तर लेखी उत्तराची वाट पाहत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, महिलेला रात्री 9.30 च्या सुमारास आणण्यात आले आणि पहाटे 1.30 वाजता आपत्कालीन कक्षात प्रसूती करण्यात आली. व्हिडिओची सत्यता अद्याप पडताळली जात आहे. तथापि, जर काही निष्काळजीपणा आढळला तर कठोर कारवाई केली जाईल.”

मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांनी पुष्टी केली की रात्रीच्या ड्युटीवर असलेल्या कंत्राटी डॉक्टर डॉ. सोनाली यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे आणि दोन परिचारिकांना या घटनेतील त्यांच्या भूमिकेबद्दल अधिकृत नोटीस पाठवल्या आहेत. आपत्कालीन स्थितीत असलेल्या गर्भवती महिलेला प्रवेश न देण्याचे कारण निश्चित करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

