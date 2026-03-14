उत्तर प्रदेशमधील मुरादाबाद येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित महिलेने रात्री सासरच्यांना विषारी दूध देऊन, ते बेशुद्ध झाल्यानंतर घरातील पैसे घेऊन प्रियकरासोबत पळून गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 14, 2026, 01:28 PM IST
Crime News: सासरच्यांना दुधात दिले गुंगीचे औषध, सगळे बेशुद्ध झाल्यानंतर संपत्ती लुटून नवविवाहिता प्रियकरासोबत फरार
Photo Source: Gemini AI

Uttar Pradesh Moradabad Crime: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यातून एक अशी घटना समोर आली आहे, जी एखाद्या बॉलीवूड चित्रपटालाही लाजवेल. तुम्ही सर्वांनी बॉलीवूड अभिनेत्री सोनम कपूर आणि अभिनेता राजकुमार रावचा 'डॉली की डोली' हा चित्रपट पाहिलाच असेल. ज्यामध्ये सोनम कपूर ही एका लूटारू महिलेच्या भूमिकेत असते, जी तरुणांना लग्नाच्या जाळ्यात अडकवते. आणि लग्नाच्या रात्री सर्वांना गुंगीचे औषध असलेले दूध प्यायला देते. ते बेशुद्ध झाल्यानंतर घरातील पैसे आणि दागिने चोरून पळून जाते. मुरादाबादच्या दिलारी परिसरातील घडलेली ही घटना देखील काहीशी अशीच आहे. ही संपूर्ण घटना ऐकल्यानंतर एखाद्या चित्रपटाची कथाच वाचली असं वाटेल. काय आहे ही संपूर्ण घटना जाणून घेऊया. 

सासरच्यांना जीव धोक्यात घातला अन् घर लुटून नववधू फरार 

लग्न म्हणजे सात जन्माची साथ आणि कधीही न तुटणारी गाठ असते. पण उत्तर प्रदेशमध्ये या पवित्र नात्याच्या बंधनावर आणि विश्वासावर प्रश्न उठवणारी बाब समोर आली आहे. मुरादाबादमधील दिलारी पोलीस स्थानक परिसरातील एका नव विवाहितेने तिच्या सासरच्यांचा जीव धोक्यात घालून घरात दरोडा घातला. मिळालेल्या माहितीनुसार, तिने नवऱ्यासह सासू, सासरे आणि नणंद यांना रात्री गुंगीचे औषध असलेले दूध प्यायला दिले. परिणामी ते बेशुद्ध झाले आणि याच संधीचा फायदा घेत तिने घरातील पैसे आणि लाखो रुपयांच्या दागिन्यांची चोरी करून प्रियकरासोबत पळून गेली. 

लग्नापूर्वीपासूनच होते दुसर्‍या तरुणासोबत प्रेमसंबंध 

दरम्यान, या घटनेबाबत पीडीत पतीने पोलीसांना तक्रार केली. ज्यामध्ये त्याने सांगितले की, त्यांचे लग्न जवळजवळ एक वर्षापूर्वी छजलाट परिसरातील किरनपूर गावातील एका महिलेसह झाला. त्या महिलेचे लग्नाच्या पूर्वीपासूनच हरविंदर नावाच्या एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते, आणि हे प्रेमसंबंध लग्नानंतरही सुरूच होते. पतीने तिला बऱ्याचदा प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडले आहे. आणि अनेकदा समजवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट तिने सासरच्यांचाच विश्वासघात केला. त्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न केला. 

 

पतीला वारंवार खोट्या आरोपात अडकवण्याची धमकी अन्...

हा सगळा कट 10 मार्चच्या रात्री रचला गेला. तिने स्वयंपाक घरात जाऊन दूधामध्ये गुंगीचे औषध मिसळले. जे प्यायल्यानंतर कुटुंबातील प्रत्येक जण बेशुद्ध होऊन गाढ झोपी गेला. यानंतर तिने घरातील सर्व संपत्ती चोरून प्रियकरासोबत पळून गेली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतरही घरातील कोणीही न जागे झालेले पाहून शेजारी राहणाऱ्या लोकांना संशय आला. तेव्हा त्यांनी घरातील सदस्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे डोळे उघडल्यावर त्यांना समजले की कपाट रिकामे आहेत आणि सून गायब आहे. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीनुसार पतीने असेही सांगितले आहे की, महिला त्याला वारंवार खोट्या आरोपांमध्ये अडकवण्याची धमकी देत होती. 

 

आरोपी महिला आणि तिच्या प्रियकरावर गंभीर गुन्हे दाखल 

पीडित पतीची तक्रार घेतल्यानंतर पोलिसांकडून आरोपी नवविवाहित महिला आणि प्रियकर हरविंदर यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून अद्याप आरोपी ताब्यात आल्याची कोणतीही बातमी समोर आली नाही. मात्र, पोलीस संशयित ठिकाणी शोध करत आहेत.  ते लवकरच आरोपीला अटक करतील आणि त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल असे म्हटले जात आहे.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

