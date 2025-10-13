English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या रहस्यमयी बेटावर 32 पुरुषांमध्ये अडकली एक महिला; 6 वर्षांनतर असं काही घडलं की... दुसऱ्या महायुद्धातील भयानक सत्यकथा

दुसऱ्या महायुद्धातील एक भयानक सत्यकथा आहे.   एका स्त्री आणि 32 पुरुषांनी सहा वर्षे एका उजाड बेटावर वास्तव्य केले. या काळात, बेटावर काय घडले जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 13, 2025, 09:10 PM IST
समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या रहस्यमयी बेटावर 32 पुरुषांमध्ये अडकली एक महिला; 6 वर्षांनतर असं काही घडलं की... दुसऱ्या महायुद्धातील भयानक सत्यकथा

Anatahan Island The Shocking Survival Saga of Kazuko : समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या रहस्यमयी बेटावर 32 पुरुषांमध्ये एक महिला अडकली.  तब्बल सहा ही महिला या 32 पुरुषांसोबत राहिली. या सहा वर्षात जो काही  घटनाक्रम घडला तो एखद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. दुसऱ्या महायुद्धातील भयानक सत्यकथा इतिहसातील खूपच रंजक आणि थरारक कहाणी आहे. जाणून घेऊया 32 पुरुषांमध्ये अडकलेली ही महिला कोण? ती येथे कशी अडकली? तिच्यासोबत काय घडले?

Add Zee News as a Preferred Source

अनाताहान बेटावर तब्बल 6 वर्ष ही महिला राहिली. हे बेट संपूर्ण जगापासून अलिप्त होते.  अनाताहान बेट हे पॅसिफिक महासागरातील मारियाना बेटांवर असलेले एक लहान बेट आहे. ही कथा या लहान बेटावर घडली आहे. पूर्वी तेथे कोणीही राहत नव्हते. पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, एका जपानी कंपनीने लोकांना नारळाची झाडे लावण्यासाठी बेटावर पाठवले. या सत्य कथेमधील मुख्य पात्र असलेली  काझुको हिगा नावाची महिला आणि तिचा नवरा या उजाड बेटावर आले. एकदा, तिचा नवरा काही कामासाठी बेट सोडून गेला. 

याच दरम्यान पॅसिफिकमधील अमेरिका-जपानी युद्ध तीव्र झाले. लवकरच युद्ध बेटावर पसरले. जेव्हा काझुकोच्या पतीला अमेरिकन सैन्याने अनाताहान बेटावर बॉम्बहल्ला केल्याची बातमी मिळाली तेव्हा त्याला वाटले की काझुको मेली असावी. म्हणून, तो बेटावर परतला नाही. दरम्यान, काझुको तिच्या नवऱ्याची वाट पाहत होती. काही दिवसांनंतर, अमेरिकन सैन्याच्या हल्ल्यात अनाताहान बेटाजवळील समुद्रात अनेक जपानी वाहतूक जहाजे बुडाली. त्या जहाजांवर असलेले जपानी सैनिक आणि खलाशी यातून वाचलेले लोक बेटावर आले. यामुळे 32 पुरुष आणि एका महिलेसह 33 जपानी लोकांचे असाधारण जीवन येथे सुरू होते. सुरुवातीला कुणाही काझुकोला त्रास दिला नाही. मात्र,  हळूहळू, सर्व पुरुषांना काझुकोबद्दलची लैंगिक आकर्ष वाढू लगाले. 

दरम्यान, अमेरिकन बॉम्बर बेटावर कोसळला. कोणीतरी विमानात पिस्तूल आणि गोळ्या आणल्या आहेत, तेव्हा परिस्थिती अधिकाधिक नियंत्रणाबाहेर गेली. मग, बेटावर एक नाटक रंगले. ज्यामुळे प्रत्येक जण  पिस्तूलचा दाखवून काझुकोला मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्येकाला काझुकोला मिळवायचे होते. यादरम्यान काझुकोला मिळवण्यासाठीच्या शर्यतीत 11 सैनिकांचा मृत्यू झाला.  शेवटी, सर्व पुरुषांना वाटते की काझुको ही बेटावरील अस्थिरतेचे कारण आहे. म्हणून ते तिला मारण्याचा निर्णय घेतात. पण एक जण गुप्तपणे काझुकोला याची माहिती देतो. म्हणून, काझुको पळून जाते.  यानंतर ती जपान सरकारला याची माहिती देते. जपान सरकार या बैटावर अडकलेल्या सैनिकांशी संपर्क साधून त्यांना या बेटावरुन बाहरे काढतात. दरम्यान, काझूकोला समजते की तिच्या पतीने दुसरे लग्न केले. इतकचं नाही तर या बेटावर अडकलेल्या सर्व जपानी सैनिकांसोबत देखील असेच काहीसे घडते. हे सैनिक मृत्यू झाल्याचे समजून अनेक सैनिकांच्या पत्नीने दुसरे लग्न केला. 

FAQ

1 अनाताहान बेट कुठे आहे आणि ही कथा कशी सुरू झाली?
 अनाताहान बेट हे पॅसिफिक महासागरातील मारियाना बेटांवरील एक लहान, उजाड बेट आहे, जे जगापासून अलिप्त आहे. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, एका जपानी कंपनीने नारळाची झाडे लावण्यासाठी लोक पाठवले. काझुको हिगा आणि तिचा नवरा या बेटावर आले. तिचा नवरा कामासाठी बेट सोडून गेला, तेव्हा अमेरिका-जपानी युद्ध तीव्र झाले आणि बॉम्बहल्ल्यातून तो वाटतो की काझुको मेली असावी, म्हणून तो परतला नाही.

2 काझुको बेटावर कशी अडकली आणि तेथे कोण आले?
काझुको तिच्या नवऱ्याची वाट पाहत बेटावर राहिली. अमेरिकन हल्ल्यात अनेक जपानी जहाजे बुडाली आणि त्यातील ३२ जपानी सैनिक व खलाशी वाचून बेटावर आले. यामुळे बेटावर ३३ जपानी लोक (३२ पुरुष आणि एक महिला - काझुको) अडकले आणि त्यांचे असाधारण जीवन सुरू झाले.

3 बेटावर काय घडले आणि परिस्थिती कशी बिघडली?
सुरुवातीला कुणानेही काझुकोला त्रास दिला नाही. पण हळूहळू पुरुषांमध्ये तिच्याबद्दल लैंगिक आकर्षण वाढले. अमेरिकन बॉम्बर कोसळल्याने विमानातून पिस्तूल आणि गोळ्या मिळाल्या, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. प्रत्येक पुरुष पिस्तूल दाखवून काझुकोला मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागला.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
woman is trapped among 32 men on a mysterious islandmiddle of the oceanterrifying true story of World War IIAnatahan IslandThe Shocking Survival Saga of Kazuko History

इतर बातम्या

'उद्धव ठाकरेंकडे फक्त 4 कार, मग शिंदेंकडे 2 हेलिकॉप्टर...

महाराष्ट्र बातम्या