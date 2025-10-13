समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या रहस्यमयी बेटावर 32 पुरुषांमध्ये अडकली एक महिला; 6 वर्षांनतर असं काही घडलं की... दुसऱ्या महायुद्धातील भयानक सत्यकथा

Anatahan Island The Shocking Survival Saga of Kazuko : समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या रहस्यमयी बेटावर 32 पुरुषांमध्ये एक महिला अडकली. तब्बल सहा ही महिला या 32 पुरुषांसोबत राहिली. या सहा वर्षात जो काही घटनाक्रम घडला तो एखद्या चित्रपटापेक्षा कमी नाही. दुसऱ्या महायुद्धातील भयानक सत्यकथा इतिहसातील खूपच रंजक आणि थरारक कहाणी आहे. जाणून घेऊया 32 पुरुषांमध्ये अडकलेली ही महिला कोण? ती येथे कशी अडकली? तिच्यासोबत काय घडले?
अनाताहान बेटावर तब्बल 6 वर्ष ही महिला राहिली. हे बेट संपूर्ण जगापासून अलिप्त होते. अनाताहान बेट हे पॅसिफिक महासागरातील मारियाना बेटांवर असलेले एक लहान बेट आहे. ही कथा या लहान बेटावर घडली आहे. पूर्वी तेथे कोणीही राहत नव्हते. पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, एका जपानी कंपनीने लोकांना नारळाची झाडे लावण्यासाठी बेटावर पाठवले. या सत्य कथेमधील मुख्य पात्र असलेली काझुको हिगा नावाची महिला आणि तिचा नवरा या उजाड बेटावर आले. एकदा, तिचा नवरा काही कामासाठी बेट सोडून गेला.
याच दरम्यान पॅसिफिकमधील अमेरिका-जपानी युद्ध तीव्र झाले. लवकरच युद्ध बेटावर पसरले. जेव्हा काझुकोच्या पतीला अमेरिकन सैन्याने अनाताहान बेटावर बॉम्बहल्ला केल्याची बातमी मिळाली तेव्हा त्याला वाटले की काझुको मेली असावी. म्हणून, तो बेटावर परतला नाही. दरम्यान, काझुको तिच्या नवऱ्याची वाट पाहत होती. काही दिवसांनंतर, अमेरिकन सैन्याच्या हल्ल्यात अनाताहान बेटाजवळील समुद्रात अनेक जपानी वाहतूक जहाजे बुडाली. त्या जहाजांवर असलेले जपानी सैनिक आणि खलाशी यातून वाचलेले लोक बेटावर आले. यामुळे 32 पुरुष आणि एका महिलेसह 33 जपानी लोकांचे असाधारण जीवन येथे सुरू होते. सुरुवातीला कुणाही काझुकोला त्रास दिला नाही. मात्र, हळूहळू, सर्व पुरुषांना काझुकोबद्दलची लैंगिक आकर्ष वाढू लगाले.
दरम्यान, अमेरिकन बॉम्बर बेटावर कोसळला. कोणीतरी विमानात पिस्तूल आणि गोळ्या आणल्या आहेत, तेव्हा परिस्थिती अधिकाधिक नियंत्रणाबाहेर गेली. मग, बेटावर एक नाटक रंगले. ज्यामुळे प्रत्येक जण पिस्तूलचा दाखवून काझुकोला मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्येकाला काझुकोला मिळवायचे होते. यादरम्यान काझुकोला मिळवण्यासाठीच्या शर्यतीत 11 सैनिकांचा मृत्यू झाला. शेवटी, सर्व पुरुषांना वाटते की काझुको ही बेटावरील अस्थिरतेचे कारण आहे. म्हणून ते तिला मारण्याचा निर्णय घेतात. पण एक जण गुप्तपणे काझुकोला याची माहिती देतो. म्हणून, काझुको पळून जाते. यानंतर ती जपान सरकारला याची माहिती देते. जपान सरकार या बैटावर अडकलेल्या सैनिकांशी संपर्क साधून त्यांना या बेटावरुन बाहरे काढतात. दरम्यान, काझूकोला समजते की तिच्या पतीने दुसरे लग्न केले. इतकचं नाही तर या बेटावर अडकलेल्या सर्व जपानी सैनिकांसोबत देखील असेच काहीसे घडते. हे सैनिक मृत्यू झाल्याचे समजून अनेक सैनिकांच्या पत्नीने दुसरे लग्न केला.
