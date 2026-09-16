'मी मरणार नाही, तुला हवं ते कर,' रस्त्याच्या मधोमध तरुणी उभी, प्रियकराने अंगावर घातली कार अन् नंतर...; VIDEO व्हायरल

तरुणाने प्रियकराच्या कारसमोर उभी राहून बोनेटवर उडी मारल्याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओ तरुण अनवाणी पायांनी कार अडवण्याच्या उद्देशाने कारसमोर उभी असल्याचं दिसत आहे. यावेळी ती कारच्या बोनेटवर झोपून प्रियकराला जाब विचारत होती. हा तरुण एका मैत्रिणीसोबत गोमती नगरमधील जनेश्वर मिश्र पार्कमध्ये गेला होता. याची कुणकुण लागताच त्याची प्रेयसी तिथे पोहोचली आणि दोघांमध्ये वाद झाला.
तरुण लगेच कारमध्ये बसला आणि पळून जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. यावेळी तरुणीने कारसमोर उभं राहून त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला. कारच्या बोनेटवर जोरजोरात हात आपटत ती, आपला संताप व्यक्त करत होती. "मी मरणार नाही, तुम्ही काहीही करा, गाडी थांबवा," असं ती सांगताना व्हिडीओत ऐकू येत आहे.
लड़की बोनट पर लटकी हुई चिल्ला रही है, कार वाला गाड़ी बढाए जा रहा है.— Priya singh (@priyarajputlive) September 16, 2026
घटना लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास की है. pic.twitter.com/lX2XdnJsPl
कारच्या बोनेटवर तरुणी झोपलेली असतानाच तरुण मात्र गाडी चालवत राहतो. सुरुवातीला तो गाडी हळू चालवतो. काळ्या रंगाची पँट आणि पांढरा टॉप घातलेली ती तरुणी आपल्या प्रियकरावर ओरडत असल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसतं.
काही मिनिटांनंतर चालक गाडीचा वेग वाढवतो आणि ती तरुणी कारच्या पुढच्या भागावरून खाली पडते. त्यानंतर चालक गाडी वेगाने चालवत तिथून निघून जातो. पीडितेच्या वतीने पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिस कारच्या नोंदणी क्रमांकाचा वापर करून आरोपीचा शोध घेत आहेत.