  • भारत
डोक्यावर 10 वेळा वार, घरात रक्ताचा सडा; महिलेने कु-हाडीने केले पतीचे तुकडे; मुलाला शोधायला पोलिसांनी रुम उघडली तर आत....

A woman murders husband with axe: पतीची हत्या केल्यानंतर महिलेने फरशीवर पडलेलं सर्व रक्त पुसून काढलं. तसंच सासू-सासऱ्यांना फोन करुन इतर कारणांमुळे जखमी झाल्याचं सांगत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 04:44 PM IST
A woman murders husband with axe: उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील टिकरा गावात एका महिलेने पतीचे कुऱ्हाडीने एकामागोमाग एक वार करत हत्या केली आहे. पतीसोबत दारू प्यायल्यानंतर झालेल्या जोरदार भांडणानंतर आरोपी पत्नीने कुऱ्हाडीने वार करुन पतीला ठार केलं. ही घटना बुधवारी रात्री बिठूर परिसरात घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पप्पू (वय 45) नावाचा मृत व्यक्ती टाइल्स आणि दगड बसवणाऱ्या कंपनीत काम करत होता. हल्ल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु गुरुवारी पहाटे त्याचा मृत्यू झाला.

पतीचा मृत्यू झाल्याचं समजताच महिला आपल्या चार वर्षांच्या मुलासह घरातून पळून गेली. पोलीस तपास करत असताना, महिला आपल्या मुलाला मागे सोडून पळून गेली. पोलिसांना मुलगा एका खोलीत लपलेला आढळला. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला आणि तिचा पती एकत्र मद्यपान करत असताना त्यांच्यात वाद झाला. हा वाद सुरु असतानाच महिलेने घराच्या कोपऱ्यात ठेवलेली कुऱ्हाड उचलली आणि त्याच्यावर एकामागोमाग एक अनेक वार केले. 

दोन तास सुरु होती बाचाबाची

पोलिसांनी सांगितलं की, महिलेने हल्ला करण्यापूर्वी जवळपास दोन तास वाद सुरू होता. वारंवार वार झाल्याने पप्पू रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळला. हल्ल्यानंतर, आरोपी पत्नीने जमिनीवरील रक्ताचे डाग पुसले  आणि आपल्या सासरच्या मंडळींची दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची माहिती दिली. डॉक्टरांनी मात्र धारदार शस्त्राने वार झाल्याचं सांगितं. 

पीडिताची आई बिटोला देवी यांनी सांगितलं की, त्यांच्या मुलाचे लग्न 2019 मध्ये वीरंगनाशी झाले होते. वीरंगना बांदा जिल्ह्यातील तिंडवारी येथील रहिवासी होती आणि या जोडप्याला एक मुलगा आहे.

बिटोला देवी यांच्या म्हणण्यानुसार, बुधवारी सकाळी त्यांची सून मुलाला घेऊन तिच्या बहिणींना भेटायला गेली होती, तर पप्पू कामावर गेला होता. त्यांनी आरोप केला की, वीरंगना संध्याकाळी नशेत परत आली, त्यानंतर पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू झाला.

शवविच्छेदनात डोक्यावर 10 जखमा आढळल्या

शवविच्छेदनाच्या अहवालात पीडितेच्या डोक्यावर 10 पेक्षा अधिक गंभीर जखमांच्या खुणा आढळल्या. कुऱ्हाडीव्यतिरिक्त, लाटणे आणि पाट्यासारख्या बोथट वस्तूंचाही हल्ल्यात वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ही घटना पूर्वनियोजित होती का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी यांच्या मते, ही घटना अपघाती नव्हती. "पती-पत्नीने एकत्र दारू प्यायली होती आणि त्यानंतर पत्नीने पतीवर हल्ला केला," असं ते म्हणाले. हा हल्ला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता असंही म्हटलं आहे. 

पप्पूला रुग्णालयात नेण्यापासून कुटुंबीयांना रोखले

मृत व्यक्तीच्या आईने आरोप केला आहे की, लग्नानंतर काही महिन्यांनी त्या महिलेने तिच्या मुलाशी भांडायला सुरुवात केली होती आणि ती त्याच्याशी वारंवार भांडत असे.

पीडित व्यक्तीचा भाऊ संतोष म्हणाला की, जेव्हा कुटुंबीय घरी पोहोचले, तेव्हा पप्पूची प्रकृती गंभीर होती. "आम्ही त्याला रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न करत असताना, तिने आमच्याशी वाद घातला आणि हिंसक झाली," असे तो म्हणाला. त्याने पुढे सांगितले की, नंतर पोलिसांनी पप्पूला एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले, जिथे डॉक्टरांनी धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याची पुष्टी केली. पोलिसांनी सांगितले की, कुटुंबाने अद्याप लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही.

