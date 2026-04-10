'तू काळा आहेस, माझ्या लायकीचा नाहीस,' पत्नीनेच केली पतीची हत्या, चोरीच्या नावाखाली गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न

Wife Murders Husband: पतीची हत्या केल्यानंतर चोरीच्या नावाखाली तो लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. घरातील दागिने चोरी झाल्याचा बनाव महिलेकडून करण्यात आला.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 10, 2026, 03:04 PM IST
Wife Murders Husband: मध्य प्रदेशातील धार येथे एका मसाला व्यापाऱ्याची हत्या करण्यात आली होती. दरोड्याच्या नावाखाली लपवण्यात आलेली ही हत्या, पत्नीनेच थंड डोक्याने प्रियकराच्या साथीने रचलेला पूर्वनियोजित कट असल्याचं उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. एखाद्या चित्रपटाच्या कथेला साजेशा या घटनेत विश्वासघात, अपमान आणि कट असल्याचं उघड झालं आहे. 

राहत्या घरात हत्या

7 एप्रिलच्या रात्री ही घटना घडली होती. 28 वर्षीय पुरोहित देवकृष्ण याची त्याच्याच घरात हत्या करण्यात आली होती. त्याच्या शरारीवर धारदार शस्त्राने वार केल्याच्या खुणा होत्या. त्याची पत्नी प्रियांका पुरोहितने पोलिसांना घरात काही चोर घसुले होते आणि त्यांनी 3.5 लाखांचे दागिने चोरल्याचं सांगितलं. तसंच जेव्हा पतीने त्यांना विरोध केला तेव्हा त्यांनी हत्या केली असा खोटा दावा केला. 

बायकोसोबत S** करत असतानाच दाबला गळा; नंतर नग्न मृतदेह बेडवर ठेवला अन्...; दरवाजा उघडल्यानंतर पोलीस हादरले

 

पण पोलिसांनी तपास सुरु केला असता घटनांचा उलगडा होऊ लागला. यामागे पूर्वनियोजित कट, दु:ख, अपमान होतं. कुटुंबीयांनी पुरोहित देवकृष्णच्या वैवाहिक आयुष्यात फार आधीपासून समस्या होत्या असा खुलासा केला आहे. त्याची बहीण ज्योतीने दावा केला आहे की, पत्नी प्रियांका वारंवार त्याचा अपमान करायची. "तू काळा आहे, तुझी मला मिळवण्याची लायकी नाही. मला तुझ्यापेक्षा चांगला मिळायला हवा होता," असं ती म्हणत असे असा दावा तिने केला आहे. 

वरवर पाहता पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक कलह असल्याचं वाटत होतं. पण प्रत्यक्षात काहीतरी भयंकर घडणार असल्याची चाहूल होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रियांकाचे राजगड येथील 32 वर्षीय कमलेश पुरोहित याच्याशी प्रेमसंबंध होते. देवकृष्ण अडथळा ठरत असल्याने त्याला काटा काढण्याचा निर्णय दोघांनी घेतला. यानंतर त्यांनी हत्येचा कट रचला. 

हत्येसाठी 1 लाखाची सुपारी

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कमलेशने आपला साथीदार सुरेंद्र भाटी याला देवकृष्णची हत्या करण्यासाठी 1 लाखांची सुपारी दिली. त्याला 50 हजारांचा अॅडव्हान्सही देण्यात आला. हत्येच्या रात्री प्रियांकाने घराचा दरवाजा जाणीवपूर्वक उघडा ठेवला. सुरेंद्र घरात शिरला आणि त्याने झोपलेल्या देवकृष्णवर हल्ला करत त्याची हत्या केली. 

'मधुचंद्राच्या रात्री मधे ठेवली उशी, शरिरसंबंधास देत राहिला नकार', पतीची मेडिकल फाईल पाहिल्यानंतर पत्नी हादरली

 

चोरीच्या प्रयत्नात ही हत्या झाली असं वाटावं याकरिता खोलीत सर्व सामान पसरवण्यात आलं. तसंच काही मौल्यवान वस्तू बेपत्ता झाल्याचं भासवण्यात आले. प्रियांकाने आपण पीडित असल्याचे नाटक केलं. हल्लेखोर पळून गेल्यानंतर तिने आरडाओरडा करत मदतीसाठी हाका मारल्या आणि आपल्याला बांधून ठेवण्यात आले होते, असा दावा केला.

जबाब बदलत असल्याने पोलिसांना शंका

पण यानंतर त्यांचा कट उलगडू लागला. प्रियांका वारंवार आपला जबाब बदलत असल्याने पोलिसांचा संशय वाढला. पोलिसांनी घराची छाननी केली असता, चोरी झाल्याचा दावा केलेले दागिने घरातच असल्याचं आढळलं. 

पोलिसांनी मोबाईल फोन डेटा आणि इतर तांत्रिक तपास केला असता, कमलेशशी असलेला तिचा संबंध आणि हत्येच्या सुमारास झालेल्या संभाषणाची माहिती मिळाली. कसून चौकशी केल्यानंतर अखेर तिने गुन्हा कबूल केला. 

पोलिसांनी प्रियांका आणि कमलेश पुरोहित या दोघांनाही अटक केली असून, कथित मारेकरी सुरेंद्र भाटी मात्र अद्याप फरार आहे. त्याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, हत्येपूर्वी कोणत्याही अमली पदार्थाचा वापर करण्यात आला होता की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी तपास पथक फॉरेन्सिक अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहे.

कुटुंबाला धक्का

प्रियांकानेच हत्या केल्याचं उघड झाल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे. देवकृष्णची आई, खेची बाई यांनी आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. "सर्व आरोपींना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे. मला दुसरं काहीही नको, केवळ न्याय हवा आहे," अंसं त्या म्हणाल्या आहेके. 

"ती माझ्या भावाशी सतत भांडायची, दिवसभर फोनलाच चिकटून राहायची आणि त्याचा अपमान करायची. 2020 पासूनच मला संशय होता की, तिचे इतर कोणाशी तरी संबंध आहेत," असं त्याच्या बहिणीने म्हटलं आहे. 

"प्रियांका अनेकदा म्हणायची, तुम्ही काळे आहात, तुम्ही माझ्या योग्यतेचे नाही. "कुटुंबात शांतता राहावी म्हणून माझ्या भावाने हे सर्व सहन केले," असंही तिने म्हटलं. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

युद्ध विरामात पुन्हा Epstein Files नं डोकं वर काढलं! पहिल्य...

विश्व