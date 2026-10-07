थायलंडहून भारतीय पतीला भेटण्यासाठी पोहोचली तरुणी, घरात प्रवेश करताच हादरली, म्हणाला 'बुरखा घाल अन् त्यानंतर...'; सत्य त्याहून धक्कादायक

सोशल मीडियावरुन झालेल्या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं आणि अखेर लग्नाने त्याचा शेवट झाला. यानंतर आता सर्व काही आनंदी आणि सुखी आयुष्य असेल असं वाटत होतं. मात्र लग्नानंतरही अजूनही काहीतरी वाढून ठेवलं होतं, ज्यामुळे महिलेचं आयुष्य उद्ध्वस्त होणार होतं. काहीच वेळात तिला आपली फसवणूक झाली असून, आपल्याला सांगितलं ते सर्व काही खोटं होतं हे लक्षात आलं. ही कोणत्याही चित्रपटाची कथा नाही. यामधील तरुण भारतीय असून, तरुणी थालडंडची आहे.
अपसॉर्न असं या तरुणीचं नाव असून, ती थाडलंडची नागरिक आहे. तिथे तिचं रेस्तराँ आणि कँटीन आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे चामड्याचा व्यवसाय करणाऱ्या इरफानशी सोशल मीडियाद्वारे तिची ओळख झाली. त्यांच्यातील ऑनलाइन चॅटिंगचे रुपांतर हळूहळू प्रेमात झालं. तिचा दावा आहे की, इरफानने तिला आपण अविवाहित असल्याचं सांगितलं होतं आणि तिला भेटण्यासाठी तो थायलंडला आला होता. तिचा विश्वास संपादन केल्यानंतर, त्याने दोन वर्षांपूर्वी थायलंडमध्ये तिच्याशी लग्न केलं.
लग्नानंतर, व्यवसायातील गरजा आणि इतर आर्थिक बाबींचे कारण सांगून इरफानने अपसॉर्नकडे पैशांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. तिचा दावा आहे की, तिने आपल्या रेस्तराँमधून झालेली कमाई आणि नातेवाईकांकडून उसणे घेतलेले पैसे अशाप्रकारे त्याला कालांतराने जवळपास 60 लाख रुपये दिले. पैसे मिळाल्यानंतर, इरफानने तिच्याशी असलेला सर्व संपर्क तोडला आणि तो भारतात परतला.
पतीशी काही महिने कोणताही संपर्क न झाल्यामुळे, तिने भारतात जाण्याचा निर्णय घेतला. 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी ती कानपूरमधील इरफानच्या घरी पोहोचली. तिथे तिला जे सत्य समजले, त्याने तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ज्या व्यक्तीने आपण अविवाहित असल्याचा दावा केला होता, त्याला 12 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यातून तीन मुले होती.
जेव्हा तिने इरफानला या कथित फसवणुकीबद्दल जाब विचारला आणि आपले पैसे परत मागितले, तेव्हा हे प्रकरण अधिक गंभीर वळणावर आले. तिने इरफानवर शारीरिक मारहाण केल्याचा आरोप केला. तसेच, त्याने तिला सांगितले की जर तिला त्याच्यासोबत राहायचे असेल किंवा तिचे पैसे परत मिळवायचे असतील, तर तिला इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागेल आणि बुरखा घालावा लागेल.
कथित फसवणूक आणि छळामुळे हताश झालेल्या त्या महिलेने अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त (पूर्व) शिवा सिंह यांची भेट घेतली आणि आपली व्यथा मांडली. धर्मांतराच्या कथित पैलूंसह आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेच्या तक्रारीवरून कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला असून, इरफानला अटक करण्यात आली आहे.
पोलिस सध्या लग्नाची कागदपत्रे, 60 लाख रुपयांच्या कथित हस्तांतरणाशी संबंधित बँक व्यवहार आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप यांची तपासणी करत आहेत.