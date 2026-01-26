प्रेमात वेड्या महिलेने ओलांडल्या सर्व सीमा! आधी प्रियकराच्या पत्नीचा केला अपघात, नंतर गळ्यावर दिलं HIV चं इंजेक्शन, राज्य हादरलं

Murder Conspiracy in Kurnool: प्रेम आंधळं असतं असं म्हणतात, कारण प्रेमात अनेकदा आपण काय करत आहोत हेच समजत नाही. प्रेमात तर अनेकदा लोक जीवही देतात. पण आंध्र प्रदेशातील कर्नूल येथे हे प्रेम दुसऱ्याच्या जीवावर उदार झालं. येथे एका महिलेने अशा महिलेला संपवण्याची योजना आखली, जिने तिच्या प्रियकरासोबत लग्न केलं होतं. जो माझा होऊ शकत नाही, तो इतर कोणचाही होऊ शकत नाही असं तिचं म्हणणं होतं.
सूड घेण्याच्या या भावनेपोटी महिलेने आधी अपघाताची योजना आखली. नंतर जखमी अवस्थेत असताना मदत करण्याच्या बहाण्याने रिक्षात बसवलं आणि रस्त्यात तिला भलतंच इंजेक्शन दिलं. महिलेला शंका आल्यानंतर तिने पतीला यासंदर्भात माहिती दिली. तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी तपास केला आणि जे सत्य समोर आलं त्यानंतर सगळेच हादरले.
आरोप आहे की, महिलेने सूड उगवण्यासाठी तिच्या प्रियकराच्या पत्नीला एचआयव्ही बाधित रक्ताचे इंजेक्शन दिले. कुर्नूल शहरातील ही खळबळजनक घटना राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे. कुर्नूल येथील रहिवासी डॉ. करुणाकर हे एका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात काम करतात आणि त्यांची पत्नी डॉ. श्रावणी ही त्याच वैद्यकीय महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक आहे. याआधी डॉ. करुणाकर यांची भेट त्याच महाविद्यालयात काम करणाऱ्या नर्स वसुंधरा यांच्याशी झाली होती. ही ओळख हळूहळू प्रेमात बदलली.
तथापि, करुणाकर यांनी नंतर डॉ. श्रावणीशी लग्न केले. यामुळे वसुंधराच्या मनात राग आणि सूड निर्माण झाला. डॉ. करुणाकर यांना मिळवू न शकल्याने वसुंधराने एक भयानक कट रचला. तिने श्रावणीला करुणाकरपासून वेगळे करण्याचा किंवा त्यांच्या जवळ जाण्याचा प्लॅन केला. दरम्यान, तिने नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या राजू वेड्स रामभाई या चित्रपटापासून प्रेरणा घेतली, ज्यामध्ये एक दुःखी पिता आपल्या मुलीला एचआयव्हीचे इंजेक्शन देतो.
यानंतर, वसुंधराला एक भयानक कल्पना सुचली. जर श्रावणीला एचआयव्ही झाला तर तिचा नवरा तिच्यापासून दूर जाईल आणि करुणाकर तिच्याकडे परत येईल असा विचार करत तिने एक भयानक कट रचला.
तिच्या योजनेचा एक भाग म्हणून, 9 जानेवारी 2026 रोजी, वसुंधराने तिची मैत्रीण ज्योती आणि तिची मुले, यशवंत आणि श्रुती यांच्या मदतीने हा हल्ला केला. दुपारी, डॉ. श्रावणी रुग्णालयातून स्कूटरवरून घरी परतत असताना, केसी कालव्याजवळ एका वाहनाने तिला जाणूनबुजून धडक दिली. श्रावणी रस्त्यावर कोसळली. मदत करण्याचे भासवून, वसुंधरा आणि तिच्या साथीदारांनी तिला ऑटोरिक्षात बसण्यास मदत केली. परंतु वाटेत, तिला रुग्णालयात नेण्याच्या बहाण्याने त्यांनी तिच्या गळ्यावर इंजेक्शन दिलं. श्रावणीला संशय आला आणि तिने ताबडतोब तिचा नवरा करुणाकरला कळवले. त्यानंतर पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली.
डॉ. करुणाकर यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणातील बीचुपल्ली येथील रहिवासी वसुंधरा ही डॉक्टर करुणाकर यांना आधीच ओळखत होती. तिच्याशी लग्न करू शकत नसल्याने ती सूडबुद्धीने भरलेली होती.
जीजीएच हॉस्पिटलमधील तिच्या ओळखींचा वापर करून वसुंधराने एचआयव्ही बाधित रक्त मिळवले. 9 जानेवारी 2026 रोजी तिने अपघात घडवून आणला आणि मदत करण्याच्या बहाण्याने पीडितेला ऑटो रिक्षात इंजेक्शन दिले. डीएसपी बाबू प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे वसुंधरा, तिची मैत्रीण ज्योती आणि तिच्या दोन मुलांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. पीडितेची सध्या वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे.
एचआयव्हीचे इंजेक्शन देऊन पतीला शोधण्याची आशा बाळगणाऱ्या वसुंधराने अखेर स्वतःला तुरुंगात टाकले. या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की राग आणि सूडामुळे केवळ आपलं नुकसान आणि तुरुंगवास होतो. सध्या, हे खळबळजनक प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय बनले आहे.