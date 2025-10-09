महिलेच्या अंगावर एकही कपडा नाही अन् पुरुष...; मार्केटमधील धक्कादायक VIDEO व्हायरल

उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमधील मेस्ट रोड येथे बुधवारी रस्त्याच्या शेजारी उभया दोन स्कुटींमध्ये अचानक मोठा स्फोट झाला होता. यामध्ये 8 पेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आणि सगळीकडे एकच गोंधळ उडाला. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. कानपूरचे पोलीस आयुक्त रघुवीर लाल यांनी सांगितलं आहे की, अवैध प्रकारे ठेवण्यात आलेल्या फटाक्यांमुळे हा स्फोट झाला. या घटनेचा तपास करण्यात आला असता, बेकायदेशीरपणे साठवण्यात आलेले फटाकेच कारणीभूत असल्याचं उघड झालं. याप्रकरणी 6 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं असून, इतरांचीही चौकशी सुरु आहे.
यादरम्यान या घटनेशी संबंधित एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत आगीत जळालेली महिला लोकांची मदत मागताना दिसत आहे. जळालेल्या अवस्थेत असणारी महिला दुकानदारांकडे मदतीसाठी आर्त विणवणी करत होती, मात्र सुरुवातीला कोणीही तिला मदत करत नाही. काही पुरुष तिच्यासमोर चालत निघून जातात मात्र मदतीसाठी पुढाकार घेत नाहीत.
कानपुर के मूलगंज में धमाके के बाद का CCTV फुटेज। धमाके के बाद एक महिला गिरी। लोगों का कहना है कि महिला के कपड़े जल चुके थे। शरीर काला हो गया था। दुकानदारों ने महिला को चादर ओढ़ाई। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है।#Kanpur #Blast #kanpurblast #कानपुर pic.twitter.com/3Q56WOUPZe
— Anurag Saxena (@Anchor_AnuragS) October 8, 2025
महिला दोन्ही हात पसरुन मदत मागताना दिसत आहेत. यावेळी ती अखेर खाली जमिनीवर पडताना दिसत आहे. तिच्या अंगावर जवळपास नाही म्हणावेत इतके कपडे आहेत.
आधी दुकानदार महिलेला पाहून घाबरतात आणि मागे हटतात. यानंतर त्यांच्यातील एकजण महिलेच्या अंगावर चादर टाकतो. ज्यानंतर 2 ते 3 दुकानदार तिला उचलून बहुतेक रुग्णालयात घेऊन जाताना दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये महिलेची स्थिती अत्यंत भयानक आणि दयनीय दिसत आहे. यामध्ये स्फोट किती भयानक होता हे महिलेकडे पाहून दिसत आहे.
या दुर्दैवी घटनेबद्दल बोलायचं गेल्यास चार गंभीर जखमी झालेल्यांना लखनऊत रेफर करण्यात आलं आहे. तर दोन लोक किरकोळ जखमी आहेत. उपचारानंतर त्यांना सोडण्यात आलं. इतर दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. पोलीस आता बेकायदेशीर फटाक्यांसंदर्भात मोहीम सुरु कऱणार आहे.