तरुणाला दोन तरुणींसोबत पकडलं, महिला अधिकाऱ्याने पालकांना फोन लावून नातं विचारल्यावर बसला धक्का

Viral Video: उत्तर प्रदेशातील शीतला माता मंदिरात एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने बागेत फिरताना तरुण आणि दोन तरुणींना पकडलं. यानंतर त्यांची ओळख पटवण्यासाठी पालकांना फोन केला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 16, 2025, 03:08 PM IST
Viral Video: उत्तर प्रदेशातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक महिला पोलीस अधिकारी बागेत फिरणाऱ्या तरुणाला आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या दोन तरुणींना पकडून जाब विचारत आहे. इतकंच नाही तर त्यांना आपल्या कुटुंबीयांना फोन करुन ओळख पटवण्यासही सांगते. तुमच्याच काय नातं आहे? असं विचारलं असता त्यांनी दिलेल्या उत्तरावर पोलिसांचा विश्वास बसत नाही. यानंतर जेव्हा ते कुटुंबीयांना फोन करतात तेव्हा त्यांचा विश्वासच बसत नाही. 

व्हिडीओत नेमकं काय?

व्हिडीओत मुलगा दोन मुलींसोबत बाहेर फिरताना दिसत आहे. यावेळी एक महिला पोलीस अधिकारी कॉन्स्टेबलसोबत पोहोचते आणि त्यांना अडवते. यानंतर महिला पोलीस अधिकारी त्यांच्याकडून खासगी माहिती गोळा करतो. तसंच शीतला माता मंदिरात येण्यामागील कारण विचारते. हा सगळा चौकशीचा भाग असल्याचंही ती सांगते. 

पडताळणी केल्यावर आढळून आले की, हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्ह्यातील आहे. व्हिडीओत दिसणारी महिला मऊ येथील महिला पोलीस ठाण्याची प्रभारी मंजू सिंग आहे. व्हिडिओमध्ये पुढे दिसत आहे हेकी, त्या मुलींना वारंवार एकटे फिरू नये आणि नेहमी एखाद्या पालकासोबत राहावे. 

मंजू सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या महिलांची सुरक्षा आणि जनजागृतीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेचा भाग म्हणून आपल्या पथकासह मंदिर परिसरात उपस्थित होत्या. भेटीदरम्यान, त्यांना मंदिराच्या परिसरात काही अल्पवयीन मुली फिरताना दिसल्या आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांनी त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासोबत असलेल्या मुलालाही त्याची ओळख आणि मुलींशी असलेले नाते याबद्दल विचारण्यात आले.

चौकशीदरम्यान, एका मुलीने तिच्यासोबत असलेला मुलगा तिचा भाऊ आहे असं सांगितलं. खात्री करण्यासाठी, मंजू सिंग यांनी कुटुंबीयांचा संपर्क क्रमांक मागितला आणि त्यांच्याशी थेट फोनवर बोलल्या. कुटुंबाने दुजोरा दिला की तो मुलगा खरंच तिचा भाऊ आहे आणि मुलं मंदिरात फिरायला गेल्याची त्यांना कल्पना आहे. 

निरीक्षकांनी पुढे सांगितले की, संबंधित सर्व व्यक्ती गाझीपूर जिल्ह्यातील रहिवासी होत्या. त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलून आणि तपशिलांची खात्री करून, पोलिसांनी आवश्यक माहिती गोळा केली आणि कोणतीही चिंतेची बाब नसल्याची खात्री केली.

मंजू सिंग यांनी पालकांना मुलींच्या सुरक्षेची खात्री करण्याची आणि त्यांना बाहेर एकटे सोडू नये, असा सल्ला दिला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी पोलिसांच्या पद्दतीवर टीका केली असून हे मॉरल पोलिसिंग असल्याचं म्हटलं आहे. 

