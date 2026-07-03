/घरातील CCTV पाहिल्यानंतर हादरली व्यक्ती; एक महिला त्याच्याच बेडवर...; गेट लॉक करुन गाठलं घर, एकच गदारोळ

घराच्या बेडरुममधून सोनं चोरताना एक महिला पळ काढत असताना बाहेर आली तेव्हा आपण अडकलो असल्याचं लक्षात आलं. याचं कारण घराचं गेट बाहेरुन बंद करण्यात आलं होतं. यावेळी घरमालकाने तिला चोरी केल्याचा जाब विचारला असता तिने त्याच्याशीच वाद घालण्यास सुरुवात केली. या परिस्थितीतून आपली सुटका करुन घेण्यासाटी तिने घरमालकाला आपले कपडे काढून खोट्या केसमध्ये अडकवण्याची धमकी दिली. मी कपडे काढून पोलिसांना फोन करेन असं तिचं म्हणणं होतं. जयपूरमध्ये ही घटना घडली आहे.
महिला ओरडताना आणि धमकी देत असतानाचा सगळा व्हिडीओ घरमालकाने कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. मुहाना परिसरात हा सगळा प्रकार घडला. पोलिसांनी सांगितलं की, काही दिवसांपूर्वी त्यांना घरातून दागिने आणि रोख रक्कम चोरीला गेल्याची तक्रार मिळाली होती. त्यानंतर घरमालकाने सुरक्षा आणि देखरेखीसाठी घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते.
घरमालक कुटुंबासोबत बाहेर फिरायला गेलेला असताना त्याने आपल्या मोबाईलवर सीसीटीव्ही फुटेज पाहिलं. यावेळी त्याला एक महिला घराचं कपाट उघडताना दिसली. तिने त्यातून एक लहान डबा बाहेर काढून पलंगावर ठेवला आणि त्यातील वस्तू पाहू लागली. यामध्ये बहुतांश दागिने होते.
यानंतर घरमालकाने तात्काळ आपल्या शेजाऱ्याला फोन करत घटनेची माहिती दिली. तसंच त्याला गेट लॉक करायला सांगितलं. यानंतर घरमालकाने घराच्या दिशेने धाव घेतली. यादरम्यान संबंधित महिला गेट बंद असल्याने घराच्या आत अडकली होती. घरमालक पोहोचल्यानंतर तिने त्याच्याशी आणि त्याच्या शेजाऱ्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली.
"मी माझे कपडे फाडेन. पोलीस तुम्हाला पकडतील," अशी धमकी ती घरमालकाला देत असल्याचं व्हिडीओत ऐकू येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठलं. यानंतर त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. घरमालकाच्या तक्रारीवरून महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.