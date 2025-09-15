'प्लीज माझ्याशी लग्न कर', प्रियकराला मनवण्यासाठी 'ती' 600 किमी कार चालवत पोहोचली; पण त्याने काय केलं पाहा

आपल्या प्रियकराला भेटण्यासाठी 37 वर्षीय महिला 600 किमी प्रवास करुन पोहोचली आणि माझ्याशी लग्न कर असा आग्रह धरला. पण दुसऱ्या दिवशी तिच्याच कारमध्ये तिचा मृतदेह आढळला. शाळेत शिक्षक असणाऱ्या तिच्या प्रियकरावर लोखंडी रॉडने तिची हत्या केल्याचा आरोप असून, अटक करण्यात आली आहे.
राजस्थानच्या झुंझुनू येथील अंगणवाडी पर्यवेक्षक मुकेश कुमारी, सुमारे एक दशकापूर्वी तिच्या पतीपासून विभक्त झाली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, फेसबुकच्या माध्यमातून बाडमेरमधील शाळेतील शिक्षक मनारामशी तिची ओळख झाली. दोघांची भेट होऊ लागली आणि एक नात्याला सुरुवात झाली. मुकेश अनेकदा झुंझुनूहून बारमेरला 600 किमी अंतर प्रवास करुन मनारामला भेटण्यासाठी गाडीने जात असे.
तिला त्याच्यासोबतच संसार थाटायचा होता. मुकेशने तिच्या पतीला घटस्फोट दिला होता. मात्र मनरामचा घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुकेश मनरामवर लग्नासाठी दबाव टाकत होती आणि त्यामुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत होती.
10 सप्टेंबर रोजी मुकेश कुमारी आपल्या अल्टो कारने झुंझुनूहून बाडमेर येथील मनरामच्या गावापर्यंत पोहोचली. तिने लोकांना विचारलं आणि मनरामचं घर गाठलं. घरी पोहोचल्यानंतर तिने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितलं. यामुळे मनराम संतापला आणि स्थानिक पोलिसांना बोलावण्यात आलं. पोलिसांनी त्यांचं समुपदेशन केले आणि त्यांना आपापसात चर्चा करुन मार्ग काढण्यात सांगितलं.
त्यानंतर मनरामने मुकेश कुमारीला आपण चर्चा करु असं सांगितलं. संध्याकाळी दोघेही एकत्र असताना त्याने मुकेशच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने वार केले ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. त्याने मुकेशचा मृतदेह तिच्या गाडीच्या ड्रायव्हिंग सीटवर ठेवला आणि अपघात असल्याचे भासवण्यासाठी ती पलटी केली. तो त्याच्या खोलीत परतला आणि झोपला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने त्याच्या वकिलाला मुकेशच्या मृतदेहाची माहिती पोलिसांना देण्यास सांगितलं.
पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला असता त्यांना काहीतरी काळंबेरं असल्याचं वाटलं. कारण मृत्यूच्या वेळी मनराम आणि मुकेश यांचे फोन लोकेशन सारखेच असल्याचं आढळून आलं. चौकशीदरम्यान मनरामने कबुली दिली आणि त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
मुकेशचा मृतदेह आता जिल्हा रुग्णालयाच्या शवागारात आहे कारण पोलीस तिच्या कुटुंबातील सदस्यांची बाडमेरला येण्याची वाट पाहत आहेत. बाडमेरचे पोलीस अधीक्षक नरेंद्र सिंह म्हणाले की मनारामने मुकेशची हत्या केली आणि तिचा मृतदेह तिच्या गाडीत ठेवला. "आम्ही फॉरेन्सिक टीम आणि डॉग स्क्वॉडला बोलावले आहे. आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. आम्ही सर्व बाजूंनी प्रकरणाची चौकशी करत आहोत," असं ते म्हणाले आहेत.