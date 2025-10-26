English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
13 वर्षांपासून भीग मागणाऱ्या महिलेच्या घरात इतक्या नोटा सापडल्या की दिवसभर मोजल्या तरी नोटा संपल्या नाहीत... पोलिस हडबडले

एका भिकारी महिलेकडे लाखो रुपयांच्या नोटा आणि 17 KG सोन्याची नाणी सापडली आहेत. यामुळे सगळेच हडबडले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 26, 2025, 01:28 PM IST
13 वर्षांपासून भीग मागणाऱ्या महिलेच्या घरात इतक्या नोटा सापडल्या की दिवसभर मोजल्या तरी नोटा संपल्या नाहीत... पोलिस हडबडले

Woman Beggar Lots Currency Notes And Coins : भिकारी सर्वात जास्त कमाई करतात याची प्रत्यक्षात उदाहरणे अनेक पाहिली आहेत.  हरिद्वारमध्ये एक अजब प्रकार समोर आला आहे. 13 वर्षांपासून भीग मागणाऱ्या महिलेच्या घरात इतक्या नोटा सापडल्या की दिवसभर मोजल्या तरी नोटा संपल्या नाहीत. या महिलेकडे सापडलेला नोटांचा खजिना पाहून पोलिसही हडबले आहेत. 

हरिद्वार जिल्ह्यातील रूरकी येथे हा प्रकार घडला आहे.  स्थानिकांना एका भिकाऱ्याकडे नोटांचा साठा सापडला तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले. दिवसभर इतक्या नोटा मोजता आल्या नाहीत. नंतर स्थानिकांनी स्थानिक नगरसेवक आणि पोलिसांना माहिती दिली. भिकाऱ्याकडून हा खजिना सापडल्याने चर्चेचा विषय बनला आहे. रूरकीच्या मंगळुरू येथील मोहल्ला पठाणपुरा येथील या महिला भिकाऱ्याकडे नोटांचा साठा सापडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. असे वृत्त आहे की पठाणपुरा परिसरातील एका व्यक्तीने 12 वर्षांपासून घराबाहेर भिक्षा मागणाऱ्या एका महिला भिकाऱ्याला बाहेर काढले. तेव्हा तिच्या घरात  नोटा आणि नाण्यांनी भरलेली पोती सापडली आहेत. नोटा आणि नाण्यांनी भरलेली पोती पाहून नागरिक हडबडले.

पोत्यांमध्ये 17 KG वजनाची नाणी होती. यानंतर, लोक अधिक उत्सुक झाले आणि जेव्हा त्यांनी पोती उघडून पाहिली तेव्हा  नाण्यांसह 10 आणि 20 रुपयांच्या अनेक नोटा आढळल्या ज्यामुळे लोक थक्क झाले. स्थानिक रहिवासी इकराम अहमद म्हणाले की, ही महिला गेल्या 13 वर्षांपासून घराबाहेर भीक मागत आहे. तिच्याकडे सापडलेला नोटा आणि नाण्यांता ढीग पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले.  पोलिसांनी नोटा मोजायला सुरुवात केली तेव्हा सकाळ झाली होती.  संध्याकाळ झाली तरी नोटांची मोजणी पूर्ण झाली नव्हती. एक लाखांपर्यंतच्या नोटा मोजण्यात आल्या, पण जेव्हा लक्षात आले की ही रक्कम यापेक्षा जास्त आहे, तेव्हा पोलिसांनाही बोलावण्यात आले. आता या नोटा आणि भिकारी महिला चर्चेचा विषय बनल्या आहेत.

FAQ

1 हा प्रकार कुठे घडला आहे?
हा प्रकार हरिद्वार जिल्ह्यातील रूरकी येथील मंगळुरू मोहल्ला पठाणपुरा परिसरात घडला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी या महिलेच्या घरात नोटा आणि नाण्यांचा साठा सापडल्याची घटना घडली.

2 ही महिला किती वर्षांपासून भीक मागत आहे?
ही महिला गेल्या १३ वर्षांपासून (काही वृत्तांनुसार १२ वर्षांपासून) घराबाहेर भीक मागत आहे. तिच्या दीर्घकाळाच्या भीक मागणीमुळे तिच्याकडे मोठा नोटांचा साठा जमा झाल्याचे आढळले.

3 महिलेच्या घरात काय सापडले?
उत्तर: महिलेच्या घरात नोटा आणि नाण्यांनी भरलेल्या पोत्य सापडल्या. पोत्यांमध्ये १७ किलो वजनाची नाणी आणि अनेक १० व २० रुपयांच्या नोटा होत्या. इतका मोठा खजिना पाहून स्थानिक आणि पोलिसही हडबडले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

