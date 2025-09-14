'मला तुला त्रास द्यायचा नाही, तुझं आयुष्य बर्बाद....,' महिलेने दिव्यांग मुलासह उचललं टोकाचं पाऊल; 13 व्या मजल्यावरुन....

ग्रेटर नोएडामध्ये इमारतीच्या 13 व्या मजल्यावरुन उडी मारल्याने 37 वर्षीय महिला साक्षी चावला आणि त्यांचा दिव्यांग मुलगा 11 वर्षीय दक्ष यांचं निधन झालं आहे. ग्रेटर नोएडामधील एस सिटी सोसायटीत ही घटना घडली आहे. 13 व्या मजल्यावरुन पडल्याने घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू झाला. सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास मोठा आवाज ऐकल्यानंतर रहिवाशांनी काय झालं हे पाहण्यासाठी धाव घेतली असता साक्षी आणि दक्ष रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते. घटनेची माहिती मिळताच बिसराख पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले.
घराच्या आतामध्ये एक सुसाईड नोट सापडली आहे. साक्षी यांनी आपल्या पतीला उद्देशून ही सुसाईड नोट लिहिली आहे. पती दर्पण चावला यांचा उल्लेख करत त्यांनी लिहिलं आहे की, "आम्ही हे जग सोडून जात आहोत, माफ कर. आम्हाला तुला आणखी त्रास देण्याची इच्छा नाही. आमच्या उपस्थितीने तुझं आयुष्य बर्बाद होऊ देऊ नकोस. आमच्या मृत्यूसाठी कोणीही जबाबदार नाही".
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्ष हा बऱ्याच काळापासून मानसिक आजाराने त्रस्त होता. त्याला औषधांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. अनेक डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून आणि गुरुद्वारांमध्ये प्रार्थना करूनही त्याची प्रकृती सुधारली नाही. शेजाऱ्यांनी सांगितलं की साक्षी अनेकदा त्रासलेली असायची आणि तिचं आयुष्य फार कठीण झालं आहे अशी तक्रार करत असे.
शनिवारी सकाळी, चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या दर्पणने साक्षीला मुलाला त्याचं औषध देण्यास सांगितलं. औषध दिल्यानंतर ती दक्षला घेऊन बाल्कनीत गेली. काही क्षणांतच, दोघांनी उडी मारली आणि मृत्यू झाला.
एडीसीपी सेंट्रल नोएडा शाव्या गोयल यांनी वृत्ताला दुजोरा देत सांगितलं आहे की, “मुलगा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर होता आणि त्यामुळे आई तणावाखाली होती. आम्हाला एक सुसाईड नोट सापडली आहे. मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत आणि पुढील तपास सुरू आहे.”
मूळ उत्तराखंडमधील गढी नेगी गावातील रहिवासी असलेले चावला कुटुंब एस सिटी सोसायटीमध्ये राहत होते. शेजाऱ्यांना ते फार शांत आणि आदरार्थी होते असं सांगितलं आहे. या आत्महत्येमुळे इमारतीमधील रहिवाशांनी धक्का बसला आहे.
FAQ
1) आत्महत्येची प्रमुख कारणे कोणती?
आत्महत्येचे एकच कारण नसते, पण मुख्य कारणे अशी आहेत:मानसिक विकार: नैराश्य (डिप्रेशन), चिंता (अँक्झायटी), द्विध्रुवी विकार किंवा PTSD.
व्यक्तिगत समस्या: नातेसंबंधातील गुंतागुंत, आर्थिक संकट, अपयश किंवा कौटुंबिक तणाव.
सामाजिक घटक: बेरोजगारी, व्यसन (मद्य किंवा ड्रग्स), शैक्षणिक दबाव (उदा. कोट्यातील विद्यार्थी).
इतर: शारीरिक आजार, कोविडसारख्या महामारीमुळे वाढलेला तणाव किंवा बालपणीचा शोषणाचा इतिहास.
कोविड-१९ नंतर भारतात आत्महत्या वाढल्या आहेत, विशेषतः तरुणांमध्ये.
2) आत्महत्येची लक्षणे कोणती ओळखावीत?
आत्महत्येचा विचार करणाऱ्या व्यक्ती दाखवतात अशी काही चिन्हे:जीवन किंवा मृत्यूबाबत वारंवार बोलणे, उदा. "मला जगायचं नाही" किंवा "सर्व काही संपलं".
वागण्यात बदल: एकटेपणा वाढणे, रस नसणे, झोप किंवा भूक कमी होणे.
तयारी: विष, शस्त्र किंवा गळफासाची साधने गोळा करणे, किंवा शेवटचे पत्र लिहिणे.
इतर: व्यसन वाढणे, जोखमीपूर्ण वर्तन किंवा अचानक शांत व्हावे.
सर्व व्यक्तींमध्ये ही लक्षणे दिसत नाहीत, पण एखादीही शंका असल्यास बोलणे आवश्यक आहे.
3) आत्महत्या रोखण्यासाठी काय उपाय आहेत?
आत्महत्या ८०% रोखता येते! मुख्य उपाय:ताबडतोब बोलणे: व्यक्तीला ऐकणे, दोष न देणे आणि मदत देण्याची ऑफर करणे. "तुम्हाला काय वाटतंय ते सांगा" असे म्हणणे.
व्यावसायिक मदत: मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाकडून थेरपी (उदा. CBT किंवा DBT). औषधे (अँटिडिप्रेसंट्स) डॉक्टरांच्या सल्ल्याने.
दैनंदिन बदल: व्यायाम, ध्यान, निरोगी आहार आणि सामाजिक जोडणी वाढवणे. हेल्पलाइनवर कॉल करणे.
प्रतिबंध: शस्त्रे किंवा विषापासून दूर ठेवणे, आर्थिक मदत आणि जागरूकता मोहिमा.
भारत सरकारने २०२२ मध्ये राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध धोरण जाहीर केले, ज्यात २०३० पर्यंत १०% कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.