महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल ठरले, उद्या घेणार शपथ, कोण आहेत आचार्य देवव्रत? काय आहे गुजरात कनेक्शन?

Aacharya Devvrat: सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा अतिरिक्त कार्यभार गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. नुकतेच राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी मुंबईला पोहोचले. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास रेल्वेने पूर्ण केला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांच्या प्रवासाचा व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. कोण आहेत आचार्य देवव्रत? जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल मा. आचार्य देवव्रत यांचे पत्नी दर्शना देवी यांच्या समवेत राजभवन, मुंबई येथे आगमन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे स्नेहपूर्वक स्वागत केले!
याप्रसंगी मा. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना राज्य पोलीस दलातर्फे 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान… pic.twitter.com/M2Unxx89ZD
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 14, 2025
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी, अहमदाबाद ते मुंबई हा रेल्वे प्रवास तेजस एक्सप्रेसने सुरू केला. आचार्य देवव्रत त्यांच्या पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह 14सप्टेंबर रोजी सकाळी अहमदाबादहून मुंबईला जाण्यासाठी तेजस एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये चढले. राज्यपाल देवव्रत यांनी त्यांच्या प्रवासाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. 'महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी, अहमदाबाद ते मुंबई हा रेल्वे प्रवास तेजस एक्सप्रेसने सुरू केला', असे त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले.
महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व संभालने हेतु मुंबई जाने के लिए आज अहमदाबाद से मुंबई तक तेजस एक्सप्रेस से रेलयात्रा शुरु की। pic.twitter.com/rusv6YcyOo
— Acharya Devvrat (@ADevvrat) September 14, 2025
आचार्य देवव्रत हे शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि वैदिक अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. ते गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थेशी दीर्घकाळ जोडलेले आहेत. त्यांनी हरियाणातील गुरुकुल कुरुक्षेत्र येथे प्राचार्य म्हणून काम केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना सन्मानितही करण्यात आले आहे.
आचार्य देवव्रत यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात शिक्षण आणि समाजसेवेने केली. 2015 मध्ये त्यांना हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल बनवण्यात आले, जे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात मानली जाते. जुलै 2016 मध्ये त्यांना गुजरातचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि तेव्हापासून ते या पदावर कार्यरत आहेत. आता 2025 मध्ये त्यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
#WATCH | Gujarat Governor Acharya Devvrat, who will also discharge the functions of the Governor of Maharashtra in addition to his own duties, arrives in Mumbai, Maharashtra. pic.twitter.com/4RGFQrOY8b
— ANI (@ANI) September 14, 2025
महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्रात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई सेंट्रल येथे त्यांचे स्वागत केले. C P राधाकृष्ण हे उपराष्ट्रपती झाल्याने गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आले. गुजरातहून तेजस एक्सप्रेसने राज्यपाल देवव्रत मुंबई सेंट्रल स्थानकावर दाखल झाले. महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. राज्यपालांच्या पत्नी दर्शना देवी देखील सोबत उपस्थित होत्या. आचार्य देवव्रत सोमवारी सकाळी 11 वाजता राजभवनमधील दरबार हॉल येथे शपथ घेणार आहेत.
उत्तर: माजी महाराष्ट्र राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांचे पद रिक्त झाले. त्यामुळे गुजरातचे विद्यमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे १४ सप्टेंबर २०२५ पासून महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
उत्तर: आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास तेजस एक्सप्रेसने १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी केला. त्यांच्या पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह ते मुंबई सेंट्रल स्थानकावर दाखल झाले. त्यांनी या प्रवासाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर करत, 'महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी तेजस एक्सप्रेसने प्रवास' असे कॅप्शन लिहिले.
उत्तर: आचार्य देवव्रत हे शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि वैदिक अभ्यासक असून, हरियाणातील गुरुकुल कुरुक्षेत्र येथे प्राचार्य म्हणून त्यांनी काम केले आहे. २०१५ मध्ये हिमाचल प्रदेश आणि २०१६ पासून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून ते कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी ते १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईत दाखल झाले असून, सोमवारी, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता राजभवनातील दरबार हॉल येथे शपथ घेणार आहेत.