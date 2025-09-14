English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल ठरले, उद्या घेणार शपथ, कोण आहेत आचार्य देवव्रत? काय आहे गुजरात कनेक्शन?

Aacharya Devvrat:  कोण आहेत  आचार्य देवव्रत? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 14, 2025, 02:59 PM IST
महाराष्ट्र राज्यपाल आचार्य देवव्रत

Aacharya Devvrat: सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा अतिरिक्त कार्यभार गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. नुकतेच राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी मुंबईला पोहोचले. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास रेल्वेने पूर्ण केला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांच्या प्रवासाचा व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. कोण आहेत  आचार्य देवव्रत? जाणून घेऊया. 

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी, अहमदाबाद ते मुंबई हा रेल्वे प्रवास तेजस एक्सप्रेसने सुरू केला. आचार्य देवव्रत त्यांच्या पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह 14सप्टेंबर रोजी सकाळी अहमदाबादहून मुंबईला जाण्यासाठी तेजस एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये चढले. राज्यपाल देवव्रत यांनी त्यांच्या प्रवासाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. 'महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मुंबईला जाण्यासाठी, अहमदाबाद ते मुंबई हा रेल्वे प्रवास तेजस एक्सप्रेसने सुरू केला', असे त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले.

आचार्य देवव्रत कोण आहेत?

आचार्य देवव्रत हे शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि वैदिक अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. ते गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थेशी दीर्घकाळ जोडलेले आहेत. त्यांनी हरियाणातील गुरुकुल कुरुक्षेत्र येथे प्राचार्य म्हणून काम केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना सन्मानितही करण्यात आले आहे.

राजकीय प्रवास कसा राहिला?

आचार्य देवव्रत यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात शिक्षण आणि समाजसेवेने केली. 2015 मध्ये त्यांना हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल बनवण्यात आले, जे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात मानली जाते. जुलै 2016 मध्ये त्यांना गुजरातचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि तेव्हापासून ते या पदावर कार्यरत आहेत. आता 2025 मध्ये त्यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

सोमवारी घेणार शपथ 

महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्रात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई सेंट्रल येथे त्यांचे स्वागत केले. C P राधाकृष्ण हे उपराष्ट्रपती झाल्याने गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आले. गुजरातहून तेजस एक्सप्रेसने राज्यपाल देवव्रत मुंबई सेंट्रल स्थानकावर दाखल झाले. महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे आहे. राज्यपालांच्या पत्नी दर्शना देवी देखील सोबत उपस्थित होत्या. आचार्य देवव्रत सोमवारी सकाळी 11 वाजता राजभवनमधील दरबार हॉल येथे शपथ घेणार आहेत.

FAQ

प्रश्न: आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार का देण्यात आला?

उत्तर: माजी महाराष्ट्र राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांचे पद रिक्त झाले. त्यामुळे गुजरातचे विद्यमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे १४ सप्टेंबर २०२५ पासून महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

प्रश्न: आचार्य देवव्रत यांनी मुंबईचा प्रवास कसा केला आणि त्यांनी याबाबत काय शेअर केले?

उत्तर: आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी अहमदाबाद ते मुंबई हा प्रवास तेजस एक्सप्रेसने १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी केला. त्यांच्या पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह ते मुंबई सेंट्रल स्थानकावर दाखल झाले. त्यांनी या प्रवासाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर करत, 'महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी तेजस एक्सप्रेसने प्रवास' असे कॅप्शन लिहिले.

प्रश्न: आचार्य देवव्रत कोण आहेत आणि त्यांचा शपथविधी कधी होणार आहे?

उत्तर: आचार्य देवव्रत हे शिक्षणतज्ज्ञ, समाजसेवक आणि वैदिक अभ्यासक असून, हरियाणातील गुरुकुल कुरुक्षेत्र येथे प्राचार्य म्हणून त्यांनी काम केले आहे. २०१५ मध्ये हिमाचल प्रदेश आणि २०१६ पासून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून ते कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी ते १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईत दाखल झाले असून, सोमवारी, १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता राजभवनातील दरबार हॉल येथे शपथ घेणार आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

