भारतातील आधार कार्ड यूजर्ससाठी महत्वाचे; 'या' तारखेपर्यंत अपडेट नाही केलं तर...' मोबाईलवर मेसेज तपासलात का?

Aadhaar Card Update: दहा वर्षांहून जुने आधार असणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची अपडेट आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 07:01 PM IST
आधार अपडेट

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड आता केवळ ओळखपत्र न राहता भारतात सर्वाधिक वापरले जाणारे दस्तऐवज बनले आहे. सरकारी योजना, खाजगी सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी आधार आवश्यक आहे. बऱ्याचदा चुकीची माहिती प्रविष्ट झाल्याने आधार अपडेट करावे लागते, विशेषत: दहा वर्षांहून जुने आधार असणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची अपडेट आहे. 

मोफत अपडेटची सुविधा

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) 14 जून 2026 पर्यंत मोफत आधार अपडेटची सुविधा देत आहे. या कालावधीत तुम्ही MyAadhaar पोर्टलवर जाऊन ओळख आणि पत्ता पुराव्याशी संबंधित माहिती विनाशुल्क अपडेट करू शकता, परंतु ही ऑफर फक्त ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

Aadhaar Card Update: जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप 

१. अधिकृत वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/ ला भेट द्या. २. 
येथे अपडेट पर्याय निवडा.
३. त्यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक OTP पाठवला जाईल. 
४. पुन्हा "कागदपत्रे अपडेट करा" वर क्लिक करा. रहिवाशाचे सध्याचे तपशील प्रदर्शित केले जातील. 
५. त्यानंतर आधार वापरकर्त्यांना त्यांचे तपशील पडताळावे लागतील. जर सर्व माहिती बरोबर दिसत असेल, तर पुढील हायपरलिंकवर क्लिक करा. 
६. पुढील चरणात, ड्रॉपडाउन सूचीमधून ओळखपत्राचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा कागदपत्रे निवडा. 
७- कार्डधारकाला त्यानंतर त्यांच्या निवास प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करावी लागेल. 'सबमिट' बटणावर क्लिक करा, त्यानंतर तुमचे कागदपत्रे अपडेट करण्यासाठी प्रत अपलोड करा. 
८- सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, आधार अपडेट विनंती शेवटी स्वीकारली जाईल आणि १४-अंकी अपडेट विनंती क्रमांक तयार केला जाईल. 

आधार सेवा केंद्रातील शुल्क

जर तुम्ही आधार सेवा केंद्रात माहिती अपडेट करत असाल, तर ओळख किंवा पत्ता बदलण्यासाठी ₹50 शुल्क लागेल. बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट्स किंवा आयरीस स्कॅन) अपडेटसाठी ₹100 शुल्क आकारले जाईल. 5 ते 15 वयोगटातील मुलांचे आधार अपडेट करणे बंधनकारक आहे.

घरबसल्या अपडेट प्रक्रिया

आधार अपडेटची प्रक्रिया सुलभ आहे. MyAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) वर जा, ‘डॉक्युमेंट अपडेट’ निवडा, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर टाका आणि OTP द्वारे लॉगिन करा. तुमची माहिती तपासल्यानंतर, ओळख आणि पत्ता पुराव्याची स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करा.

अपडेट ट्रॅकिंग कसे ?

कागदपत्रे सबमिट केल्यानंतर, तुम्हाला 14-अंकी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिळेल. या नंबरद्वारे तुम्ही अपडेटच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकता. ही प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण करता येते, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होते.

FAQ 

प्रश्न: आधार कार्ड मोफत अपडेट करण्याची सुविधा कधीपर्यंत उपलब्ध आहे?

उत्तर: भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) 14 जून 2026 पर्यंत मोफत आधार अपडेटची सुविधा देत आहे. या कालावधीत MyAadhaar पोर्टलवर ओळख आणि पत्ता पुराव्याशी संबंधित माहिती विनाशुल्क अपडेट करता येईल, परंतु ही ऑफर फक्त ऑनलाइन आहे.

प्रश्न: आधार सेवा केंद्रात अपडेट करण्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते?

उत्तर: आधार सेवा केंद्रात ओळख किंवा पत्ता बदलण्यासाठी ₹50 शुल्क लागते. बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट्स किंवा आयरीस स्कॅन) अपडेट करण्यासाठी ₹100 शुल्क आकारले जाते. 5 ते 15 वयोगटातील मुलांचे आधार अपडेट करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: घरबसल्या आधार कार्ड कसे अपडेट करावे?

उत्तर: MyAadhaar पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) वर जा, ‘डॉक्युमेंट अपडेट’ निवडा, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर टाका आणि OTP ने लॉगिन करा. ओळख आणि पत्ता पुराव्याची स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करा. सबमिट केल्यानंतर, 14-अंकी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिळेल, ज्याने अपडेटची स्थिती तपासता येईल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

