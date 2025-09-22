English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1.4 कोटी लोकांचे आधार कार्ड अचानक झाले बंद, UIDAI ने का घेतला हा निर्णय, नेमकं घडलं काय?

Aadhaar deactivation: UIDAI ने 1.4 कोटी लोकांचे आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत 20 कोटी क्रमांक निष्क्रिय करण्याचे लक्ष्य आहे. UIDAI ने हे पाऊल का आणि कोणाविरुद्ध उचलले आहे ते जाणून घ्या.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 22, 2025, 06:31 PM IST
1.4 कोटी लोकांचे आधार कार्ड अचानक झाले बंद, UIDAI ने का घेतला हा निर्णय, नेमकं घडलं काय?
aadhaar card of 1 4 crore people deactivate know why uidai took this action and who was targeted

Aadhaar deactivation: तुमच्या आधार कार्डसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI)ने देशातील 1.4 कोटीहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत. UIDAIने उचललेले हे पाऊल सरकारच्या क्लिन-अप ड्राइव्ह मोहिमेचा एक भाग आहे. मागील वर्षातच हे सुरू करण्यात आले असून सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींना घेता यावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. UIDAIने निष्क्रिय केलेले आधार क्रमांक हे मयत व्यक्तींचे आहे. मयत व्यक्तींच्या नावे कोणताही चुकीचा दावा करण्यात येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, UIDAIचे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी म्हटलं आहे,  मृत पावलेल्या व्यक्तीचे आधार नंबर डिअॅक्टिव्हेट करणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन कल्याणकारी योजनांची विश्वासार्हता टिकून राहण्यासाठी व कोणाच्या क्रमांकाचा दुरुपयोग होऊ नये. 

2 कोटी आधार क्रमांक डिएक्टिव्हेट करण्याचे लक्ष्य

सध्या आधारकार्ड 3,300पेक्षा जास्त सरकारी योजनांशी जोडले गेले आहे. UIDAIचे लक्ष्य डिसेंबर 2025पर्यंत असून तब्बल 2 कोटी मृत लोकांचे आधार नंबरवर निष्क्रिय करण्यात आले आहेत. 

UIDAIअधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभियानातील सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे मृत्यूदाखल्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य नाहीये. त्यामुळं डेटा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक ठिकाणी तर आधार क्रमांक एकतर मृत्यूच्या नोंदींमध्ये नोंदवला जात नाही किंवा चुकीचा किंवा अपूर्णपणे नोंदवला जातो. शिवाय, डेटा विविध वित्तीय आणि गैर-वित्तीय संस्थांमध्ये विखुरलेला असतो, ज्यामुळे पडताळणी आणि समेट करणे अत्यंत कठीण होते.

यापूर्वी, मृत व्यक्तींच्या नावे सरकारी लाभ जारी केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी UIDAI सतत मोहीम राबवत आहे. UIDAI ने नागरिकांना MyAadhaar पोर्टलवर मृत्यूची नोंद करण्याचे आवाहन केले आहे. CEO कुमार म्हणाले, "लाखो लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अचूक डेटाबेस राखणे आवश्यक आहे आणि भारताची डिजिटल ओळख प्रणाली आणखी मजबूत करेल."

FAQ

1. UIDAI ने किती आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत?

UIDAI ने देशभरात 1.4 कोटीहून अधिक आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत, जे मृत व्यक्तींचे आहेत. हे पाऊल ओळख फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावा यासाठी उचलले गेले आहे.

2. आधार क्रमांक निष्क्रिय करण्यामागचे मुख्य कारण काय आहे?

मृत व्यक्तींच्या आधार क्रमांकांचा दुरुपयोग होऊ नये आणि कल्याणकारी योजनांची विश्वासार्हता टिकून राहावी यासाठी हे केले जात आहे. मागील वर्षी सुरू झालेल्या क्लिन-अप ड्राइव्हचा हा भाग आहे.

3. UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी काय म्हटले आहे?

सीईओ भुवनेश कुमार म्हणाले की, मृत व्यक्तींचे आधार नंबर डिअॅक्टिव्हेट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कल्याणकारी योजनांची विश्वासार्हता टिकून राहील आणि कोणत्याही क्रमांकाचा दुरुपयोग होणार नाही.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
aadhar newsAadhaar deactivationआधार समाचारआधार डिएक्टिवेशनuidai

इतर बातम्या

Astrology : 'या' राशींचं पहिलं लग्न टिकत नाहीत...

भविष्य