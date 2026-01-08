English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Aadhaar Recruitment 2026: आधारमध्ये बंपर भरती, 10वी,12वी उत्तीर्णांना कमाईची संधी; A टू Z माहिती!

Aadhaar Recruitment 2026: 'आधार'मध्ये बंपर भरती, 10वी,12वी उत्तीर्णांना कमाईची संधी; A टू Z माहिती!

Aadhaar Recruitment 2026: देशभरात आधार केंद्र चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 8, 2026, 08:55 PM IST
Aadhaar Recruitment 2026: आधार कार्डशी संबंधित सरकारी सेवांच्या क्षेत्रात 2026 साठी एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. सीएससी ई-गवर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडने पर्यवेक्षक आणि ऑपरेटर पदांसाठी जागा जाहीर केल्या आहेत. ही भर्ती देशातील विविध राज्यांमध्ये जिल्हास्तरावर आहे, ज्यात  महाराष्ट्रासर असम, हिमाचल प्रदेश यासारखी राज्ये समाविष्ट आहेत. एकूण 282 हून अधिक जागा उपलब्ध असून, ही संधी दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी विशेष आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

पदभरतीचा तपशील

आधार केंद्र चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरती होणार आहे. ज्यात नागरिकांच्या आधार कार्डशी संबंधित कामे हाताळली जातात. ही भर्ती स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करून ग्रामीण भागात सेवा मजबूत करण्यासाठी आहे. या भर्तीमध्ये मुख्यतः पर्यवेक्षक आणि ऑपरेटर अशी दोन प्रकारची पदे आहेत. पर्यवेक्षक पदावर केंद्राचे व्यवस्थापन, टीमचे नेतृत्व आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी असते, तर ऑपरेटर पदावर आधार नोंदणी, अपडेट आणि दुरुस्तीची कामे असतात. एकूण 282 जागा जाहीर झाल्या असून, त्यात असममध्ये 150, हिमाचल प्रदेशमध्ये 50 आणि इतर राज्यांमध्ये उर्वरित जागा वाटल्या गेल्या आहेत. काही जागा आयटीआय उत्तीर्णांसाठी राखीव आहेत. ही पदे जिल्हा पातळीवर असल्याने स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल. या संधीमुळे युवकांना सरकारी क्षेत्रात प्रवेश मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

पात्रता

उमेदवार दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण असावा, तसेच आयटीआय प्रमाणपत्र असल्यास फायदा होईल. वयाची मर्यादा 18 ते 35 वर्षे आहे, परंतु आरक्षित वर्गांसाठी शिथिलता लागू आहे. आधारशी संबंधित प्रमाणपत्र किंवा अनुभव असल्यास निवडीत प्राधान्य मिळेल. मूलभूत संगणक ज्ञान आणि मराठी किंवा स्थानिक भाषेची ओळख आवश्यक आहे. या पदांसाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे आहे. निवड प्रक्रिया लिखित परीक्षा, मुलाखत आणि प्रमाणपत्र तपासणीवर आधारित आहे. ही पात्रता साधारण असल्याने अनेकांना अर्ज करण्याची संधी मिळते. 

अर्ज प्रक्रिया 

अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सीएससीएसपीव्ही वेबसाइटवर करावा. उमेदवाराने वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि फोटो अपलोड करावेत. अर्ज शुल्क सामान्य वर्गासाठी 500 रुपये आणि आरक्षितांसाठी 250 रुपये आहे. अर्जाची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2026 आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर ईमेलद्वारे पुष्टी मिळेल. निवड झालेल्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. ही प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक आहे, ज्यात कोणतेही दलाल नसावेत. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइट तपासा.

पगार 

दहावी-बारावी उत्तीर्णांसाठी सोन्यासारखी संधी आहे, कारण सरकारी नोकरीचे स्थिरता, पगार आणि लाभ मिळतात. पगार 20 हजार ते 30 हजार रुपये मासिक असून, भत्ते आणि पदोन्नतीची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील युवकांना घराजवळ रोजगार मिळेल, ज्यामुळे कुटुंबाला आधार मिळेल. ही नोकरी समाजसेवेशी जोडलेली असल्याने समाधान मिळते. भविष्यात आधार सेवांच्या विस्तारामुळे करिअर वाढीची संधी आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे.

