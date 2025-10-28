31 ऑक्टोबरपर्यंत आधार कार्डसंदर्भातील हे काम करुन घ्याच, अन्यथा 1 नोव्हेंबरपासून द्यावे लागतील जादा पैसे

Aadhaar Update Deadline: आधार कार्डची माहिती अद्याप अपडेट केली नसेल तर आत्ताच अपडेट करुन घ्या. कारण 1 नोव्हेंबर 2025 पासून आधार अपडेट करणे महागणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने आधार अपडेटच्या फीबद्दल बदल केले आहेत.तसंच आधारसंदर्भातील अनेक मोठे नियमदेखील लागू होण्याची शक्यता आहे. अशातच तुम्हीदेखील आधार अपडेटसंदर्भातील काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करा अन्यथा 1 नोव्हेंबरपासून तुम्हाला अधिक पैसे भरावे लागतील.
UIDAIने जून 2026पर्यंत ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपडेट करण्याची सुविधा मोफत केली आहे. मात्र तुम्ही आधार सेवा केंद्रात आधार कार्ड अपडेट केले तर तुम्हाला शुल्क भरावे लागेल.तुमच्या आार कार्डवरील नाव, पत्ता, जन्मतारिख किंवा मोबाईल नंबर यासारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी ₹75 खर्च येईल. बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग किंवा फोटो अपडेटसाठी तुम्हाला ₹125 द्यावे लागतील. पूर्वी या सेवांसाठी ₹50 खर्च येत होता, म्हणजेच आधार केंद्रांना भेट देण्याचे शुल्क आता वाढले आहे. तथापि, UIDAI ने मुलांसाठी अपडेट प्रक्रिया मोफत ठेवली आहे. 5 ते 7 आणि 15 ते 17 वयोगटातील मुलांसाठी बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य आहेत, परंतु कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
UIDAI ने असेही स्पष्ट केले आहे की तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे अनिवार्य आहे. ज्यांनी 31 डिसेंबर 2025पर्यंत आधार-पॅन कार्ड लिंक केले नाही तर 1 जानेवारी 2026 पासून निष्क्रिय केले जाईल. याचा अर्थ असा की त्या पॅनचा वापर करून कोणतेही आर्थिक व्यवहार किंवा कर-संबंधित व्यवहार शक्य होणार नाहीत. नवीन पॅन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांसाठी आधार पडताळणी देखील आवश्यक असेल.
खरं तर, UIDAI ने आता एक नवीन मोबाइल अॅप, ई-आधार लाँच करण्याची तयारी करत आहे. हे अॅप अँड्रॉइड आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. त्याच्या मदतीने, वापरकर्ते घरच्या घरीच आरामात त्यांचे आधार तपशील जसे की जन्मतारीख, पत्ता, फोन नंबर आणि इतर तपशील अपडेट करू शकतील. हे नवीन अॅप AI तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल, ज्यामुळे आधार अपडेट प्रक्रिया आणखी सोपी आणि जलद होईल. आतापर्यंत, हे काम mAadhaar अॅपद्वारे केले जात होते, परंतु नवीन अॅप डेटा अपडेट करण्याचा पर्याय देखील प्रदान करेल. UIDAI च्या नवीन नियमांनुसार, वापरकर्त्यांना आता त्यांचे आधार अपडेट करण्यासाठी आधार सेवा केंद्रांना भेट देण्याची आवश्यकता नाही. अॅपमध्ये प्रविष्ट केलेली कोणतीही माहिती तुमच्या सरकारी कागदपत्रांसह, जसे की पॅन, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रेशन कार्डसह स्वयंचलितपणे सत्यापित केली जाईल. यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल आणि सुरक्षित अपडेट प्रक्रिया सुनिश्चित होईल.