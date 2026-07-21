/मोदींनीच राहुल गांधींना धरणे आंदोलनासाठी पाठवलंय; BJP नव्हे तर विरोधी पक्षातील नेत्याचाच खळबळजनक दावा

दिल्लीमध्ये आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेला लाठीचार्जचा निषेध करण्यासाठी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी (21 जुलै) पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन सुरू केले. राहुल गांधी यांच्यासह प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जून खर्गे आणि पक्षाचे इतर अनेक नेते उपस्थित आहेत. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी काँग्रेसच्या या आंदोलनावर टीका करत गंभीर आरोप केला आहे.
संजय सिंह यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर कत आरोप केला की, "कॉकरोच जनता पार्टीचं (CJP) आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधींना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ धरणे आंदोलन करायला लावले आहे."
CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने @RahulGandhi को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 21, 2026
दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "देशातील लाखो तरुणांसाठी सोनम वांगचुक गेल्या 23 दिवसांपासून आमरण उपोषणावर आहेत. देशातील तरुणांची ही चळवळ जंतर-मंतर येथे सुरू आहे. 20 जुलै रोजी तरुणांना निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. काँग्रेस गेल्या एका महिन्यापासून या चळवळीची निंदा करत आहे; आणि आता राहुल गांधी म्हणत आहेत की, "जंतर-मंतरवर येऊ नका, आमच्या धरणे आंदोलनात सामील व्हा."
देश के करोड़ों युवाओं के लिए @Wangchuk66 जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 21, 2026
जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है।
20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया।
कॉंग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है, अब @RahulGandhi जी कह रहे है “जंतर मंतर नहीं हमारे धरने में… pic.twitter.com/NNjoZJEFTr
काँग्रेसला तरुणांची ही चळवळ कमकुवत का करायची आहे? काँग्रेस जंतर-मंतरवरील चळवळीत सामील होण्याचे आवाहन का करत नाही? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार 'पेपर लीक'च्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनानंतरच सभागृहात यावर चर्चा व्हावी, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे.
पंतप्रधान मोदी उत्तरे देण्यापासून पळ काढू शकत नाहीत – राहुल गांधी
राहुल गांधी म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तरे देण्यापासून पळ काढू शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांवरील हल्ला हा प्रत्येक कुटुंबावरील हल्ला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही." त्यांनी जनतेला पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही केले.
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
संसदेत 'नीट' (NEET) मुद्द्यावर चर्चा
लाठीचार्जबाबत गृहमंत्र्यांचे सभागृहात निवेदन
लाठीचार्जची निष्पक्ष चौकशी
विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई