/अभिजित दिपकेंच्या प्रकृतीसंदर्भात टेन्शन वाढवणारी बातमी, स्वत: दिली माहिती; जंतरमंतरवरील आंदोलन अर्ध्यात सोडणार?

Abhijeet Dipke Sick: नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरणी जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना टायफॉईडचे निदान झाल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतर हा आजार असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सांगत त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर व्हिडिओद्वारे कार्यकर्त्यांना माहिती दिली. दिपके यांनी सांगितले की, प्रकृती अस्वस्थ असली तरी आंदोलन थांबणार नाही. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
नीट-यूजी परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके हे उपोषणावर बसले होते. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या विनंतीनंतर त्यांनी ज्यूस घेऊन उपोषण सोडले. आंदोलन पुढे नेण्यासाठी आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचा संदेश वांगचुक यांनी दिला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच दिपके यांची प्रकृती बिघडल्याचे समोर आले.
CJP ने स्पष्ट केले आहे की, जंतर-मंतरवरील आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह नीट-यूजी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे.
अभिजीत दिपके यांना टायफॉईडचे निदान झाल्याने ते पुढील काही दिवस जंतर-मंतरवरील आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकतील का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, त्यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशातून आंदोलनाप्रती असलेली बांधिलकी कायम असल्याचे स्पष्ट केले असून, प्रकृती सुधारल्यानंतर पुन्हा सक्रियपणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
नीट-यूजी पेपर लीक आणि परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधातील CJP चे धरणे आता ३६ व्या दिवसात दाखल झाले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी CJP च्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. सरकारकडून पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा.
नीट-यूजी प्रकरणातील प्रभावित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ₹1 कोटी नुकसानभरपाई द्यावी.
आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर किंवा कार्यकर्त्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नये.
CJP चे म्हणणे आहे की, परीक्षा प्रणालीत उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईपर्यंत जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरूच राहणार आहे.