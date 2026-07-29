/Abhijeet Dipke On Kangana Ranaut: जनरेशन गटार म्हणणाऱ्या कंगना राणौतचा विषय अभिजीत दिपकेने एका वाक्यातच संपवला

Abhijeet Dipke On Kangana Ranaut: दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना Gen Z आंदोलनावर टीका करताना आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना जनरेशन गटार म्हटलो होते. हे आंदोलन पाहून मानसिक धक्का बसला आहे, त्यामुळे आता सोशल मीडियापासून दूर राहणार असल्याचेही कंगना म्हटली होती, आता तिच्या या प्रतिक्रियेवर कोक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेने प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारत हा सुसंस्कृत लोकांचा देश आहे. स्वतःला हे कॉक्रोच म्हणता आणि त्यांच्या सारखेच वागतात. तुम्ही जगासमोर फक्त घाण आणि विद्रुपता सादर करत आहात. यांना जन्म कोण देत असा संतप्त सवार कंगनाने विचारला. कंगनाच्या या वक्तव्यावर अभिजीत दिपके याने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. कंगना राणौतच्या बोलण्याला कोण गांभीर्याने घेत? अशी केवळ पाच शब्दांत प्रतिक्रिया देत अभिजीत दिपकेने विषय संपविला आहे.
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जंतरमंतरसह देशभरात ज्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले त्यांच्यावरील कारवाई थांबविण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यास पुन्हा देशभर आंदोलन करणार असा इशारा अभिजीत दिपके याने दिला आहे. या संदर्भात लवकरच आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू. या संदर्भात केंद्राने आपली कार्यपद्धती सुधारली नाही तर आम्हांला पुन्हा देशभरात आंदोलन करावे लागेल, असे अभिजीत दिपके याने सांगितले.
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जंतरमंतरवर तरूण आंदोलकांनी जे व्हिडिओ तयार केले ते पाहून मला मानसिक धक्का बसला. समाजाला प्रदान करण्यासारखं त्यांच्याकडे काहीही मोलाचं नसतं. तरीही, ड्रग्ज घेणे, दारू पिणं आणि अनेकांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं या गोष्टींमध्ये आपल्या स्वातंत्र्याचं ते अभिमानाने प्रदर्शन करतात, अशी टीका कंगनाने केली होती. आपल्या ७५ वर्षीय पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या दिवंगत आईबद्दलही अत्यंत घाणेरड्या भाषेत शिव्या देण्यात आल्या आहेत. आम्ही देखील विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये सहभागी झालो होतो, पण हे नक्की कोणत्या प्रकारचे विद्यार्थी आहेत आणि ती कसली अश्लील भाषा वापरत आहेत? ते विद्यार्थ्यांसारखे तरी वाटतात का? भविष्यात जर या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांची किंवा कायदेशीर मदतीची गरज भासली, तर त्यांचे पालक त्याचा खर्च पेलू शकतील का? स्वतःकडे तर त्यासाठी पैसे नाहीत. आम्ही वयाच्या सोळाव्या वर्षापासूनच स्वतःची कारकीर्द घडवत आहोत; आम्ही कधीही आमच्या पालकांवर ओझे बनलो नाही... एक समाज म्हणून, हे आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असंही कंगना रणौतने सांगितले.