/सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर अभिजीत दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया, आंदोलनाबदद्ल मोठी घोषणा

देशातील प्रतिष्ठित मानली जाणारी नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर देशात एकच खळबळ माजली होती. लाखोच्या घरात या परीक्षेसाठी विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून तयारी करत असतात. या नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवित्त्वासोबत खेळ मांडला गेल्याची प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून येत होती. अगदी ही परीक्षा ठरलेल्या तारखेला न घेता ती रद्द करण्याची वेळ देखील सरकारवर आली. या नीट पेपरफुटी प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे यासाठी अखेर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मैदानात उतरले. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात परत अशी घोटाळा होऊ नये यासाठी सरकारला वेठीस आणण्यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतर इथे उपोषणाला सुरुवात केली. तब्बल 26 दिवसांनी अखेर सरकारला त्यांच्यासमोर नमत घ्यावं लागलं. त्यांनी सोनम वांगचुक यांची तीन अटी मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. याबद्दल सोनम वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली.
मध्यरात्री 1.30 वाजता केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले. या घोषणेनंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया देत आंदोलनाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आंदोलनाबद्दल पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, 26 दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्याने आम्हाला मोठा दिलासा मिळाला असून आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक आभारी आहोत. सोनम सर, आपल्या असामान्य धैर्याला आणि त्यागाला मनापासून सलाम. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आपण संपूर्ण देशाच्या विवेकाला जागृत केले. आपले जीवन या देशासाठी अत्यंत मौल्यवान आहे, असं अभिजीत दीपके म्हणाले. तसेच कॉकरोच जनता पार्टीचे जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले शांततापूर्ण आंदोलन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देईपर्यंत सुरूच राहणार आहे.
We are relieved and grateful that Sonam sir has ended his hunger strike after 26 days.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 23, 2026
Thank you, sir, for your extraordinary courage and sacrifice. By putting your own life on the line, you awakened the conscience of an entire nation. Your life is far too precious to this…
याचा अर्थ एकीकडे सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. पण दुसरीकडे कॉकरोच जनता पार्टी अजूनही आंदोलनावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच असणार आहे.
दरम्यान आज कॉकरोच जनता पार्टीनं देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गानं करण्यात यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. या देशभरात होणारं आंदोलन प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावं, संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी आंदोलन करण्यात यावं, असं आवाहन त्यांनी गुरुवारीच केलं होतं. देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटनांनी या सगळ्यात सहभागी व्हावं, असं आवाहन त्यांनी केलंय.