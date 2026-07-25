धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दीपकेची पहिली प्रतिक्रिया, 'झुकती है दुनिया...'

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशभरात सुरू असलेल्या नीट (NEET) परीक्षा प्रकरणावरील आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने या घडामोडीला विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत आंदोलनाला मिळालेल्या यशाबद्दल कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. त्याचवेळी या लढ्याचा उद्देश केवळ राजीनामा नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजीत दीपके मंचावर उपस्थित होते. त्याचवेळी त्यांना फोनद्वारे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती मिळाली. ही बातमी समजताच आंदोलनस्थळी उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेकांनी घोषणाबाजी करत आंदोलनाच्या यशाचा आनंद व्यक्त केला.
राजीनाम्याची माहिती मिळाल्यानंतर अभिजीत दीपके यांनी तत्काळ माईक हातात घेतला आणि उपस्थितांना संबोधित केले. त्यांनी इंग्रजीत "We Have Done It" असे म्हणत आंदोलनाला मिळालेल्या यशाची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी, "या सरकारमध्ये कोणी राजीनामा देत नाही, असे अनेकजण म्हणत होते. पण आम्ही दाखवून दिले की, 'झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहिये'," असे म्हणत आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
जल्लोष साजरा करण्यापूर्वी अभिजीत दीपके यांनी एक भावनिक निर्णय घेतला. त्यांनी नीट परीक्षा प्रकरणाशी संबंधित मृत विद्यार्थ्यांच्या छायाचित्रांचा बॅनर मंचासमोर आणण्याचे निर्देश दिले. हा विजय त्या सर्व विद्यार्थ्यांना समर्पित असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही राजकीय फायद्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी असल्याचा संदेश त्यांनी यावेळी दिला.
कार्यक्रमादरम्यान अभिजीत दीपके यांनी संबंधित विद्यार्थ्यांची नावे वाचून दाखवली आणि त्यांच्या स्मृतींना आदरांजली वाहिली. आंदोलनादरम्यान उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांनीही काही क्षण शांतता पाळून श्रद्धांजली अर्पण केली. या कृतीमुळे आंदोलनाला भावनिक स्वरूप प्राप्त झाल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनाची प्रमुख मागणी पूर्ण झाल्याचे मानले जात असले, तरी CJPने अद्याप लढा संपलेला नसल्याचे संकेत दिले आहेत. परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई, विद्यार्थ्यांवरील अन्याय रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या पुढेही कायम राहतील, असे पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
अभिजीत दीपके यांनी आपल्या भाषणात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या मते, एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने प्रश्न पूर्णपणे सुटत नाहीत. परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह करणे, विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास परत मिळवून देणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील काळात CJP शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.